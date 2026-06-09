Sagrada Familia devine cea mai înaltă biserică din lume

Sagrada Família devine cea mai înaltă biserică din lume. Minunea inginerească imaginată de Antoni Gaudí atinge 172,5 metri

La 100 de ani de la moartea „arhitectului lui Dumnezeu”, capodopera Barcelonei își înalță turnul central printr-o combinație spectaculoasă de inspirație antică și tehnologie modernă

Sagrada Família din Barcelona, capodopera neterminată a lui Antoni Gaudí, intră într-o nouă etapă istorică. Turnul central al bazilicii, dedicat lui Iisus Hristos, a ajuns la înălțimea de 172,5 metri, transformând construcția în cea mai înaltă biserică din lume. Recordul este confirmat de Guinness World Records, după finalizarea lucrărilor exterioare la turn în februarie 2026.

Momentul are o încărcătură simbolică aparte, deoarece vine la 100 de ani de la moartea lui Gaudí, arhitectul vizionar care și-a dedicat ultimele decenii ale vieții acestei construcții monumentale. Lucrările la Sagrada Família au început în 1882, iar Gaudí a preluat proiectul la scurt timp, transformându-l într-o „Biblie în piatră”, în care arhitectura, natura și credința se împletesc într-un limbaj unic.

O biserică născută din natură și matematică

Gaudí a fost fascinat de formele naturale și de legile fizicii. Pentru structura bazilicii, arhitectul a folosit principiul arcului catenar, o formă extrem de stabilă, inspirată de curba unui lanț suspendat și întors cu susul în jos.

Această soluție i-a permis să renunțe la contraforturile volante ale catedralelor gotice, pe care le considera simple „cârje” arhitecturale. În locul lor, a proiectat coloane ramificate, asemănătoare unor copaci, care susțin greutatea acoperișului și a turnurilor.

În interiorul bazilicii, aceste coloane creează impresia unei păduri de piatră. Lumina filtrată prin vitralii amplifică senzația că spațiul respiră și se transformă odată cu ziua.

Turnuri aproape imposibil de construit

Una dintre cele mai mari provocări a fost ridicarea turnurilor centrale. Turnul Fecioarei Maria, de 138 de metri, și Turnul lui Iisus Hristos, de 172,5 metri, au impus soluții inginerești complexe, deoarece structurile trebuiau să fie suficient de ușoare, dar și rezistente la vânt și la presiunea uriașă exercitată asupra fundațiilor.

Inginerii moderni au folosit panouri subțiri de piatră pretensionată, întărite cu tendoane interne de oțel. Această tehnică permite pietrei să reziste mai bine la forțele care ar putea produce fisuri, fără a încărca excesiv structura.

Astfel, viziunea lui Gaudí a putut fi continuată cu mijloace moderne, păstrând însă spiritul proiectului original, potrivit BBC.

Tehnologia ajută visul lui Gaudí să meargă mai departe

Deși turnul central a fost finalizat la exterior, Sagrada Família nu este încă terminată complet. Lucrările interioare la Turnul lui Iisus Hristos vor continua în următorii ani, iar alte zone ale bazilicii, inclusiv Fațada Gloriei, rămân în lucru.

În prezent, întreținerea monumentului este sprijinită de drone, scanări digitale și inteligență artificială, folosite pentru detectarea fisurilor și monitorizarea structurii. Tehnologia modernă contribuie astfel la protejarea unei clădiri care, deși este din piatră, pare vie.

Sagrada Família rămâne una dintre cele mai spectaculoase construcții ale lumii: o lucrare începută în secolul al XIX-lea, ridicată prin credință, matematică și artă, dar dusă mai departe cu instrumentele secolului XXI.