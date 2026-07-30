ANAF – Antifraudă a identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, cu un prejudiciu estimat până în prezent de peste 12,35 milioane lei

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prin intermediul căruia patru societăți comerciale au utilizat operațiuni fără suport economic real pentru diminuarea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu peste 12,35 milioane lei. Verificările continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a mecanismului fraudulos și recuperarea integrală a prejudiciului. Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat și documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup de patru societăți având ca obiect principal de activitate serviciile de pază și protecție. Verificările au evidențiat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost utilizate societăți comerciale pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de documente justificative și facturi fictive. Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei, fiind compus din: – TVA: 8.374.516 lei – Impozit pe profit: 3.946.325 lei – Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei. Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului. Verificările sunt în desfășurare, inspectorii antifraudă continuând controalele și la alte societăți care fac parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilicite și a tuturor obligațiilor fiscale datorate. Combaterea evaziunii fiscale reprezintă o prioritate permanentă pentru ANAF. Prin utilizarea instrumentelor moderne de analiză de risc, a bazelor de date interconectate și a soluțiilor digitale avansate, inspectorii antifraudă acționează pentru identificarea și destructurarea mecanismelor de fraudă fiscală, recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat și protejarea contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale.