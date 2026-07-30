Sistemul Electroenergetic Național, monitorizat continuu

Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, gestioneazã în timp real evoluțiile în sistem pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie electricã



În prezent, Sistemul Electroenergetic Național funcționeazã în parametri de siguranțã operaționalã, potrivit estimãrilor Dispecerului Energetic Național pentru urmãtoarele zile, în contextul retragerii din exploatare a Unitãții 1 a Centralei Nuclear Electrice Cernavodã, pe fondul debitului redus al Dunãrii. Ca urmare a evaluãrii tehnice din aceastã dimineațã, specialiștii au luat decizia menținerii pentru moment în exploatare a celei de-a doua unitãți a Centralei Nuclear Electrice Cernavodã.

Situația este evaluatã în permanențã, astfel încât, în funcție de evoluția situației, Unitatea 2 poate fi opritã dacã condițiile tehnice o impun.



Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și Sistem, monitorizeazã permanent evoluția Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și gestioneazã în timp real funcționarea acestuia prin Dispecerul Energetic Național, în cooperare cu toate entitãțile din sectorul energetic implicate și cu Operatorii de Transport și de Sistem din regiune. Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizeazã evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregãtiți sã opereze în siguranțã SEN și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unitãți de producție nuclearã.



În aceste condiții de stres, echilibrarea SEN este realizatã prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electricã, în limitele capacitãților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale. Rețeaua Electricã de Transport naționalã are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export.



Având în vedere prognozele meteorologice care aratã menținerea secetei și instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada urmãtoare, se estimeazã o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara).

În acest context, Dispecerul Energetic Național va continua sã adapteze în timp real mãsurile de operare, astfel încât sã poatã fi asiguratã funcționarea SEN în condiții parametri de siguranțã. Totodatã, trebuie avut în vedere cã aceste condiții de secetã și caniculã afecteazã majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie.



Subliniem faptul cã specialiștii Transelectrica monitorizeazã permanent evoluțiile din SEN și din piețele regionale, colaborând cu Operatorii de Transport și de Sistem din statele interconectate, cu producãtorii de energie electricã și cu autoritãțile competente, pentru identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de operare. În astfel de perioade, rolul Operatorului de Transport și de Sistem este fundamental pentru coordonarea în timp real a tuturor resurselor disponibile, menținerea stabilitãții și gestionarea fluxurilor de energie în cadrul sistemului interconectat european.



Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA va informa în mod constant și transparent cu privire la evoluția stãrii Sistemului Electroenergetic Național și la orice elemente de interes privind funcționarea acestuia, pe mãsura disponibilitãții informațiilor operaționale. Obiectivul principal rãmâne menținerea siguranței în funcționarea SEN și asigurarea continuitãții alimentãrii cu energie electricã a consumatorilor.



