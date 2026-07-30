Actualitatea din China 

China a prezentat ultimele rezultate ale consultărilor economice cu UE

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
Foto: CFP

China şi Uniunea Europeană (UE) pot fi „parteneri comerciali cheie stabili și echilibrați”, această nouă poziţionare fiind stabilită de cele două părţi în cadrul primei reuniuni a mecanismului de consultări comerciale și de investiții China-UE. Totodată, au decis ca cea de-a doua reuniune a mecanismului de consultări să aibă loc în toamna acestui an, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Comerţului al Chinei, He Yadong.

În ultima lună, China a implementat consensurile și rezultatele primei reuniuni a mecanismului de consultări, depunând toate eforturile pentru pregătirea celei de-a doua reuniuni. China și UE au avut peste 20 de runde de consultări, iar cele patru grupuri de lucru au avut schimburi de opinii aprofundate și profesionale cu privire la revendicările comerciale și economice reciproce. 

China este dispusă să păstreze, în continuare, comunicarea strânsă cu cea europeană, să se respecte reciproc, să depună eforturi în aceeaşi direcţie, să exploreze soluții practice și fezabile pentru soluționarea preocupărilor reciproce în domeniul economic și comercial, să promoveze dezvoltarea pozitivă a comerțului şi să mențină stabilitatea și echilibrul parteneriatului comercial cheie China-UE, a subliniat He Yadong.

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