Colocviu privind activitățile economice, cu personalități din afara PCC

Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a organizat zilele trecute la Zhongnanhai, sediile CCPCC și al guvernului chinez de la Beijing, un colocviu pentru a asculta opiniile și sugestiile reprezentanților partidelor democratice, ai Federației Naționale a Industriei și Comerțului și ale unor personalități fără afiliere politică, cu privire la situația economică a țării și activitățile economice din a doua jumătate a anului 2026. Secretarul general al CCPCC, Xi Jinping, care a prezidat reuniunea, a enumerat câteva priorități în acest domeniu: materializarea exactă și multilaterală a concepției privind dezvoltarea nouă, coordonarea corespunzătoare a dublului circuit – intern și internațional, soluționarea relației între dezvoltare și siguranță, aplicarea politicii de reformă și de deschidere către exterior, accelerarea înlocuirii motoarelor vechi cu cele noi, aplicarea politicii financiare mai proactive și a politicii monetare moderat relaxate, valorificarea politicilor existente și a celor incrementale, întărirea ajustărilor anticiclice, creșterea consumului intern, optimizarea aprovizionării și ridicarea nivelului de trai al populației.

（FOTO: CFP）

La reuniune au participat și Li Qiang, Wang Huning, Cai Qi și Ding Xuexiang, membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic al CCPCC. Premierul Li a prezentat situația economiei chineze în prima parte a lui 2026 și direcțiile strategice pentru a doua parte a anului.

Reprezentanții personalităților din afara partidului de guvernământ au susținut intervenții în care au formulat propuneri privind creșterea noilor motoare de dezvoltare, promovarea fuziunii lanțului de inovație și a celui industrial, îmbunătățirea standardelor privind aplicațiile industriale ale economiei inteligente, integrarea construcției economice, sociale și culturale, stabilizarea găsirii locurilor de muncă de către grupuri sociale importante, intensificarea cercetărilor științifice de bază, stimularea consumului intern, majorarea investițiilor efective și impulsionarea deschiderii către exterior la nivel înalt.