Comisia Federală pentru Comunicații a SUA (FCC) a inclus invertoarele de energie electrică și echipamentele avansate de robotică produse în străinătate pe lista produselor de acoperire, iar noile modele ale acestora nu vor obține autorizația de certificare FCC și nu vor putea fi vândute pe piața americană.

Ministerul chinez al Comerțului transmite că măsurile FCC sunt prezentate, aparent, sub pretextul „nediscriminării”, dar, în realitate, este vorba despre un tratament discriminatoriu și de represiune împotriva companiilor și produselor chinezești. „Nu este prima dată când FCC adoptă măsuri similare. Aanterior, aceasta a impus de mai multe ori restricții altor produse chinezești. De ceva timp, FCC ignoră demersurile repetate și atitudinea reținută a Chinei, continuând să adopte și să intensifice măsurile restrictive, și astfel prejudiciază grav interesele comerciale legitime ale Chinei, subminează grav stabilitatea relațiilor economice și comerciale chino-americane și perturbă grav stabilitatea lanțurilor de producție și de aprovizionare la nivel global. China se opune ferm acestor măsuri.”

Roboții și invertoarele electrice sunt mărfuri internaționale obișnuite, iar toate părțile, inclusiv Statele Unite, beneficiază de pe urma comerțului cu acestea. SUA generalizează noțiunea de securitate națională, ignorând solicitările repetate ale mediilor de afaceri din ambele țări, recurgând la puterea administrativă pentru a perturba în mod artificial tranzacțiile comerciale normale și schimburile comerciale dintre companii, promovând „decuplarea și întreruperea lanțurilor de aprovizionare”, mai informează ministerul chinez al Comerțului.

„Această abordare dăunează altora, fără a aduce beneficii proprii și reprezintă o denaturare tipică a pieței și un act de intimidare unilaterală. China îndeamnă SUA să renunțe imediat la aceste măsuri și să înceteze cu aceste practici greșite. Dacă SUA va continua să acționeze în mod arbitrar, China va contraataca ferm, pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”, conchide ministerul chinez al Comerțului.