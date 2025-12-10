China: Remilitarizarea Japoniei va stârni reevaluarea crimelor istorice de război ale acesteia

Expansiunea militară accelerată și reînarmarea Japoniei, care vizează „remilitarizarea”, nu vor face decât să provoace noi întrebări cu privire la direcția viitoare a Japoniei și să determine comunitatea internațională să reevalueze crimele istorice ale acesteia, a declarat, miercuri, Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China.

China face apel la toate națiunile iubitoare de pace să rămână vigilente și să prevină orice mișcări periculoase de reînviere a militarismului japonez, protejând împreună realizările obținute cu greu în urma victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial.