Întrevederea șefilor de stat chinez și american din 24 septembrie a inclus confirmarea alianței dintre cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe lista rezultatelor. Liderii Partidului Democrat Progresist din regiuneaTaiwan susțin că acest fapt „transmite o narațiune istorică eronată”.

Referindu-se la această informație, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan al Consiliului de stat, Chen Binhua, a declarat miercuri că eliberarea Taiwanului de sub dominația colonială japoneză și revenirea sa la patria-mamă este un rezultat important al victoriei Chinei în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoniei, o componentă esențială a ordinii internaționale postbelice și o amintire istorică pe care compatrioții de pe cele două maluri ale strâmtorii Taiwan nu trebuie să o uite.

Liderii Partidului Democrat Progresist insistă în poziția separatistă, promovează o viziune istorică servilă Japoniei și nostalgică față de epoca colonială. Istoria este o oglindă care dezvăluie faptele josnice ale separatiștilor ce denaturează în mod intenționat identitatea națională și rup legăturile istorice dintre cele două maluri ale strâmtorii Taiwan, adevărata lor față care incită la confruntare între cele două maluri, precum și chipul lor detestabil și dorința de a-și trăda națiunea.

„Sperăm că toți compatrioții din Taiwan vor recunoaște caracterul înșelător și efectele nocive ale liderilor Partidului Democrației Progresiste, și vor susține viziunea corectă asupra istoriei, națiunii și statului. De asemenea, se vor opune ferm acțiunilor separatiste de a căuta ‘independența Taiwanului’, vor susține pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan și vor depune eforturi pentru promovarea cauzei reunificării patriei-mamă”, a precizat Chen Binhua.