Actualitatea din China 

China: Revenirea regiunii Taiwan la patria-mamă este un rezultat important al celui de-al Doilea Război Mondial

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Întrevederea șefilor de stat chinez și american din 24 septembrie a inclus confirmarea alianței dintre cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe lista rezultatelor. Liderii Partidului Democrat Progresist din regiuneaTaiwan susțin că acest fapt „transmite o narațiune istorică eronată”.

Referindu-se la această informație, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afaceri din Taiwan al Consiliului de stat, Chen Binhua, a declarat miercuri că eliberarea Taiwanului de sub dominația colonială japoneză și revenirea sa la patria-mamă este un rezultat important al victoriei Chinei în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoniei, o componentă esențială a ordinii internaționale postbelice și o amintire istorică pe care compatrioții de pe cele două maluri ale strâmtorii Taiwan nu trebuie să o uite.

Liderii Partidului Democrat Progresist insistă în poziția separatistă, promovează o viziune istorică servilă Japoniei și nostalgică față de epoca colonială. Istoria este o oglindă care dezvăluie faptele josnice ale separatiștilor ce denaturează în mod intenționat identitatea națională și rup legăturile istorice dintre cele două maluri ale strâmtorii Taiwan, adevărata lor față care incită la confruntare între cele două maluri, precum și chipul lor detestabil și dorința de a-și trăda națiunea. 

„Sperăm că toți compatrioții din Taiwan vor recunoaște caracterul înșelător și efectele nocive ale liderilor Partidului Democrației Progresiste, și vor susține viziunea corectă asupra istoriei, națiunii și statului. De asemenea, se vor opune ferm acțiunilor separatiste de a căuta ‘independența Taiwanului’, vor susține pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan și vor depune eforturi pentru promovarea cauzei reunificării patriei-mamă”, a precizat Chen Binhua.

Urmăriți Curierul Național pe Google News Adăugați Curierul Național ca sursă preferată în Google
Distribuie articolul
Articolul anterior Comerțul Chinei cu țările participante la Inițiativa „O centură, un drum” este în creștere
Articolul următor Cafenea cu aromă tibetană la Beijing
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

- Publicitate -

Ultimele articole

76% dintre consumatori sunt deschiși să colaboreze cu un agent AI pentru cumpărăturile de sărbători
IT
FORT și IMM ROMÂNIA solicită reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului privind plafonarea reală a adaosului comercial la motorină
Actualitate
Parteneriatul dintre BCR și BID, care permite finanțarea IMM-urilor cu peste 1 miliard de lei, se extinde cu credite revolving și garanții de până la 80% pentru investiții
Finanțe și Bănci