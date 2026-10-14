Comerțul Chinei cu țările participante la Inițiativa „O centură, un drum” este în creștere

Biroul de Presă al Consiliului de Stat al Chinei a prezentat, la 14 octombrie, evoluția comerțului exterior al țării în primele trei trimestre ale anului 2026. Astfel, în ultimii ani, cooperarea economică și comercială dintre China și țările participante la construirea comună a Inițiativei „O centură, un drum” s-a aprofundat constant, iar volumul schimburilor comerciale bilaterale a continuat să crească. În primele trei trimestre ale acestui an, valoarea totală a importurilor și exporturilor Chinei cu aceste țări a ajuns la 20,37 trilioane de yuani, în creștere cu 17,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Exporturile au crescut cu 16,6%, iar importurile, cu 17,9%. Evoluția comerțului s-a remarcat prin trei aspecte principale.

În primul rând, dezvoltarea comerțului exterior aduce beneficii ambelor părți. Pe măsură ce construirea comună de înaltă calitate a Inițiativei „O centură, un drum” avansează, schimburile comerciale dintre China și țările participante se dezvoltă în ambele sensuri, iar beneficiile reciproce devin tot mai evidente. În primele trei trimestre, importurile și exporturile Chinei cu aproape 80% dintre aceste țări au înregistrat creșteri. Potrivit estimărilor bazate pe cele mai recente date internaționale, în primele șapte luni ale anului, China s-a numărat printre primii trei parteneri comerciali ai 134 de țări participante la inițiativă și a fost cel mai mare partener comercial al 74 de țări.

În al doilea rând, transportul transfrontalier se diversifică. În primele trei trimestre, valoarea importurilor și exporturilor Chinei cu țările participante, realizate pe cale maritimă, a ajuns la 12,99 trilioane de yuani, în creștere cu 7,1%. Schimburile comerciale realizate pe cale rutieră au crescut semnificativ, cu 34,1%, iar cele pe cale feroviară s-au majorat cu 16,4%. Comerțul desfășurat pe cale aeriană a înregistrat o creștere de 60,1%.

În al treilea rând, domeniile de cooperare se extind continuu. În ceea ce privește exporturile, China promovează în mod coordonat proiectele majore de referință și proiectele de mici dimensiuni, dar cu beneficii concrete pentru populație. În primele nouă luni ale anului, valoarea exporturilor în cadrul proiectelor de inginerie contractate către țările participante la inițiativă s-a apropiat de 100 de miliarde de yuani, contribuind la realizarea în continuare a marilor proiecte de infrastructură.

În ceea ce privește importurile, în primele trei trimestre, China a înregistrat creșteri de două cifre ale importurilor de produse agricole din Egipt, Senegal, Kenya și alte țări. În viitor, tot mai multe produse de calitate din țările participante la inițiativă vor ajunge pe piața chineză, extinzând oportunitățile de cooperare reciproc avantajoasă.