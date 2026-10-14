Premierul Li Qiang: Târgul Canton oferă o fereastră către vitalitatea economică a Chinei

Premierul chinez Li Qiang a participat miercuri la ceremonia de deschidere a celei de-a 140-a ediție a Târgului de Import și Export al Chinei, cunoscut și sub numele de Târgul Canton, la Guangzhou, reședința provinciei Guangdong din sudul Chinei, și a avut un discurs.

Premierul Li a declarat că târgul, aflat acum în al 70-lea an, a oferit lumii o fereastră către vitalitatea economică și progresul social ale Chinei și legăturile tot mai strânse dintre China și lume.

O Chină tot mai deschisă, inovatoare și demnă de încredere va aduce lumii noi oportunități, noi motoare de creștere și o mai mare certitudine, a spus premierul chinez.

Acesta a subliniat că China va continua să impulsioneze dezvoltarea de înaltă calitate, să extindă deschiderea la nivel înalt și, prin acțiuni active și pragmatice, să introducă mai mult dinamism economiei mondiale. În primul rând, China va împărtăși mai multe oportunități de piață. Va aplica cu fermitate strategia de stimulare a cererii interne și va reduce în continuare pragul de acces pe piață. Companiile străine sunt binevenite să investească și să își desfășoare afacerile în China. În al doilea rând, va extinde cooperarea reciproc avantajoasă. Va persevera în a progresa împreună cu lumea, va aprofunda interconectarea cu strategiile de dezvoltare ale diferitelor țări și va sprijini companiile chineze competitive să investească în străinătate într-o manieră ordonată. În al treilea rând, China va apăra ferm ordinea economică și comercială internațională. Mai mult, se va situa mereu de partea corectă a istoriei, va apăra multilateralismul și comerțul liber, va sprijini reforma și dezvoltarea OMC și, împreună cu toate părțile, va explora și va formula reguli economice și comerciale internaționale orientate spre viitor, promovând o globalizare economică incluzivă și benefică pentru toți, a transmis Li Qiang.