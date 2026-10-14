Actualitatea din China 

Xi Jinping a transmis un mesaj de felicitare ediției 140 a Târgului Canton

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

De la înființare, în urmă cu 70 de ani, Târgul de Importuri și Exporturi din China (Târgul Canton) joacă un rol important în promovarea schimburilor comerciale dintre China și restul lumii, devenind o platformă eficientă pentru creșterea deschiderii externe chineze la un nivel înalt, contribuind la construirea unei economii mondiale deschise, se arată într-un mesaj transmis miercuri de președintele Chinei, Xi Jinping, celei de-a 140-a ediții a evenimentului.

Xi a subliniat că, în actuala situație globală, China este dispusă să colaboreze cu toate țările pentru a asigura sistemul comercial multilateral, stabilitatea și fluiditatea lanțurilor globale de producție și aprovizionare, pentru a extinde spațiul cooperărilor economice și comerciale internaționale reciproc avantajoase, promovând o globalizare economică incluzivă și echitabilă.

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