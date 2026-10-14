76% dintre consumatori sunt deschiși să colaboreze cu un agent AI pentru cumpărăturile de sărbători

Studiu Accenture

Inteligența artificială generativă devine un instrument tot mai important în cumpărăturile de sărbători, consumatorii estimând că GenAI va influența, în medie, 45% din cheltuielile lor pe principalele categorii de produse. Aproape 3 din 10 consumatori spun că ar avea mai multă încredere într-un agent AI decât în propriile alegeri atunci când fac cumpărături pentru sărbători, potrivit celei de-a 20-a ediții a studiului anual Holiday Shopping Survey realizat de Accenture în rândul a peste 16.000 de consumatori din mai multe piețe.

Utilizarea AI nu se limitează la căutarea de produse. 40% dintre consumatori intenționează să folosească astfel de instrumente pentru a găsi cele mai bune oferte, iar 31% pentru a descoperi produse, a compara opțiuni și a decide de unde să cumpere. În același timp, o treime dintre respondenți consideră că un agent AI ar putea alege cadouri pentru cei apropiați mai bine decât ar face-o ei înșiși.

Consumatorii sunt însă mai deschiși să colaboreze cu AI decât să îi cedeze complet controlul asupra cumpărăturilor. 76% ar utiliza un agent AI ca partener în procesul de cumpărare, iar 61% ar accepta ca acesta să execute anumite sarcini. Doar 24% l-ar lăsa să decidă ce să cumpere, iar 8% ar permite unui agent să finalizeze achiziția în mod independent.

Încrederea în retailer și brand rămâne importantă inclusiv în interacțiunea cu AI. Aproape 3 din 10 consumatori preferă instrumente dezvoltate de retaileri sau branduri în locul unor agenți care operează pe mai multe platforme. Dintre cei care preferă instrumentele retailerilor, 33% consideră că acestea au cele mai mari șanse să le ofere cele mai bune prețuri și oferte, iar 26% au mai multă încredere că datele personale și cele de plată vor fi protejate.

Bugete mai mari, dar consumatori mai atenți la preț

În pofida presiunii asupra bugetelor, consumatorii nu intenționează să renunțe la cumpărăturile de sărbători. 30% estimează că vor avea un buget mai mare în acest an, însă pentru 56% dintre cei care spun că vor cheltui mai mult explicația este creșterea generală a prețurilor.

În piețe precum Statele Unite, Marea Britanie și Australia, bugetul mediu pentru cumpărăturile de sărbători este estimat să crească cu aproximativ 9% față de anul trecut.

Principalele categorii către care se vor îndrepta cheltuielile rămân hainele și accesoriile, menționate de 51% dintre respondenți, alimentele și băuturile asociate perioadei festive, cu 50%, și cardurile sau voucherele cadou, cu 41%.

Presiunea financiară influențează și locul în care consumatorii intenționează să facă achizițiile. Patru din zece vor cumpăra de la retaileri online sau din supermarketuri și magazine alimentare, în timp ce aproximativ o treime intenționează să cumpere cadouri din marile lanțuri de retail și din magazine de tip cash & carry.

„Consumatorii sunt prudenți, dar intenția de a cheltui rămâne. La nivel global, 30% dintre consumatori estimează că vor avea un buget mai mare pentru sărbători în acest an. Totuși, o parte importantă din această creștere reflectă prețurile mai mari, nu neapărat dorința de a cheltui mai mult. Consumatorii sunt tot mai atenți la modul în care își folosesc bugetul și caută soluții care să îi ajute să obțină cât mai multă valoare din fiecare achiziție”, a declarat Kath Gramling, Global Consumer Goods, Retail and Travel Lead, Accenture.

Cumpărăturile încep mai devreme

Sezonul de cumpărături de sărbători nu mai este concentrat în jurul câtorva zile de vârf. Opt din zece consumatori intenționează să înceapă cumpărăturile înainte de Black Friday și Cyber Monday.

Aproape 14% dintre respondenți au început cumpărăturile pentru sărbători înainte de luna august, mai mult decât dublu față de ponderea de 6% înregistrată în 2025.

Magazinele fizice rămân însă importante chiar și pentru consumatorii care folosesc activ GenAI. 43% merg în magazine pentru a vedea, atinge sau testa produsele înainte de cumpărare, iar unul din doi consumatori continuă să folosească magazinele ca sursă de recomandări și sfaturi. Aproape trei sferturi dintre respondenți ar prefera, de asemenea, ca agenții AI să cumpere numai de la branduri și retaileri pe care îi cunosc sau îi preferă, chiar dacă există alternative similare.