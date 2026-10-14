FORT și IMM ROMÂNIA solicită reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului privind plafonarea reală a adaosului comercial la motorină

Federația Operatorilor Români de Transport – FORT, membră IMM ROMÂNIA, își exprimă profunda îngrijorare față de retragerea de la votul final, în ședința de astăzi a plenului Camerei Deputaților, a proiectului legislativ privind extinderea plafonării adaosului comercial la motorină, inclusiv la rafinării și importatori, și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

FORT solicită conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare reînscrierea de urgență a proiectului pe ordinea de zi și supunerea acestuia la votul final în cel mai scurt timp posibil.

Reamintim că mecanismul plafonării adaosului comercial la motorină reprezintă o inițiativă marca FORT, promovată în urma solicitărilor adresate Guvernului de conducerea Federației, care au contribuit la adoptarea primei ordonanțe de urgență privind limitarea adaosurilor comerciale în sectorul carburanților.

Încă de la început, FORT a solicitat plafonarea pe întreg lanțul economic, inclusiv la rafinare și import. Excluderea acestor verigi din reglementarea inițială a reprezentat, în opinia Federației, o eroare legislativă majoră, care a diminuat eficiența măsurii și a permis menținerea presiunilor asupra prețului final al motorinei. Amendamentele care au primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare corectează această eroare și restabilesc principiul plafonării reale, așa cum FORT a solicitat și susținut permanent.

Beniamin LUCESCU, președintele FORT:

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori și, în final, pentru fiecare român. Motorina intră direct sau indirect în costul aproape tuturor bunurilor și serviciilor. Creșterea prețului acesteia alimentează inflația și afectează competitivitatea companiilor românești. FORT a inițiat și susținut constant acest mecanism și a solicitat eliminarea exceptării rafinăriilor și importatorilor. Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greșeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi și adoptarea amendamentelor. Economia românească nu își permite noi întârzieri!”

Florin JIANU, președintele IMM ROMÂNIA:

„Prețul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din România. Efectele creșterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând competitivitatea firmelor și prețurile suportate de consumatori. Într-un context economic caracterizat de presiuni asupra costurilor de funcționare, mediul de afaceri are nevoie de măsuri coerente, predictibile și aplicate uniform. Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare, astfel încât măsura să își poată atinge obiectivul de limitare a creșterii prețurilor carburanților. Fiecare zi de întârziere în adoptarea unor soluții eficiente prelungește incertitudinea pentru întreprinderile românești și presiunile asupra costurilor din economie.”

FORT subliniază că plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare nu reprezintă doar o măsură sectorială destinată transportatorilor, ci un instrument de limitare a presiunilor asupra costurilor din întreaga economie. Fiecare zi de întârziere prelungește expunerea companiilor și consumatorilor la costurile ridicate ale carburanților și la efectele inflaționiste asociate acestora. În acest context, FORT solicită factorilor de decizie parlamentari să trateze cu maximă responsabilitate și celeritate adoptarea proiectului legislativ, inclusiv prelungirea măsurilor aferente situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027. Plafonarea trebuie să fie reală, aplicabilă întregului lanț economic și verificabilă, astfel încât efectele sale să ajungă la consumatorul final.

FORT și IMM ROMÂNIA vor continua demersurile instituționale pentru soluționarea acestei probleme, în interesul transportatorilor, al mediului de afaceri și al economiei românești.