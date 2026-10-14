Parteneriatul dintre BCR și BID, care permite finanțarea IMM-urilor cu peste 1 miliard de lei, se extinde cu credite revolving și garanții de până la 80% pentru investiții

Parteneriatul dintre Banca Comercială Română (BCR) și Banca de Investiții și Dezvoltare din România (BID) pentru sprijinirea și finanțarea IMM-urilor, prin mecanismul de garantare a portofoliilor de credite, se extinde prin credite de tip revolving, posibilitatea de finanțare în euro și procente de garantare diferențiate, care favorizează creditele pentru investiții. Plafonul de garantare BID alocat BCR este de 710 milioane de lei, ceea ce permite finanțarea IMM-urilor cu peste 1 miliard de lei.

Ce aduce nou pentru IMM-uri convenția semnată între BCR și BID:

Credite revolving pentru capitalul de lucru, prin care antreprenorii pot folosi o linie de credit garantată de BID pe o perioadă inițială de până la 24 de luni. IMM-urile primesc o sumă pe care o folosesc când au nevoie, o returnează și o pot folosi din nou, ca pe o rezervă de bani pentru cheltuielile curente. Linia de credit funcționează astfel până la patru ani. După aceea, firma poate transforma suma rămasă într-un credit clasic, pe care îl rambursează în rate lunare, iar durata totală a finanțării poate ajunge la 10 ani.

IMM-urile primesc o sumă pe care o folosesc când au nevoie, o returnează și o pot folosi din nou, ca pe o rezervă de bani pentru cheltuielile curente. Linia de credit funcționează astfel până la patru ani. După aceea, firma poate transforma suma rămasă într-un credit clasic, pe care îl rambursează în rate lunare, iar durata totală a finanțării poate ajunge la 10 ani. Finanțări în euro pentru companiile eligibile. Firmele care încasează în euro, cum sunt exportatorii, pot lua credite garantate de BID direct în euro. Astfel câștigă și rambursează în aceeași monedă, fără grija variațiilor de curs. Garanția BID se stabilește în lei, la cursul din ziua semnării, și rămâne aceeași pe toată durata creditului.

Firmele care încasează în euro, cum sunt exportatorii, pot lua credite garantate de BID direct în euro. Astfel câștigă și rambursează în aceeași monedă, fără grija variațiilor de curs. Garanția BID se stabilește în lei, la cursul din ziua semnării, și rămâne aceeași pe toată durata creditului. Mai mult sprijin pentru investiții. Cel puțin 40% din garanțiile BID sunt rezervate creditelor de investiții, iar acestea primesc și cea mai mare acoperire. Concret, la un credit de investiții de 1 milion de lei, BID garantează până la 700.000 de lei (70%). Firma trebuie să aducă garanții proprii doar pentru restul. Creditele pentru cheltuielile curente sunt garantate în proporție de până la 60% în lei și 55% în euro.

Cel puțin 40% din garanțiile BID sunt rezervate creditelor de investiții, iar acestea primesc și cea mai mare acoperire. Concret, la un credit de investiții de 1 milion de lei, BID garantează până la 700.000 de lei (70%). Firma trebuie să aducă garanții proprii doar pentru restul. Creditele pentru cheltuielile curente sunt garantate în proporție de până la 60% în lei și 55% în euro. Garanție majorată cu 10 puncte procentuale, până la 80%, pentru creditele de investiții acordate:

companiilor deținute sau conduse de femei;

start-up-urilor;

firmelor inovatoare;

IMM-urilor cu sediul sau cu un punct de lucru în județele programului EastInvest Facility: Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Maramureș și Satu Mare.

Costuri mai mici pentru antreprenori. Beneficiul garanției BID se transferă integral clientului, prin reducerea costului total al finanțării cu cel puțin 0,30 puncte procentuale pentru fiecare credit garantat.

„Competitivitatea economiei se construiește și prin IMM-uri care investesc în utilaje noi, în automatizare și în oameni care învață să lucreze cu tehnologia. De acolo vin productivitatea, creșterea afacerii și salariile mai bune. De aceea, în discuțiile cu BID am pornit de la cum putem fi alături de fiecare antreprenor cu expertiza și finanțarea potrivite pentru etapa în care se află afacerea sa. Iar convenția semnată aduce, printre altele, condiții mai bune pentru investiții și o linie de credit revolving pentru nevoile de zi cu zi ale firmei. Pentru antreprenori, înseamnă mai puține garanții cerute, costuri mai mici, o decizie de creditare mai rapidă și un parteneriat de încredere pentru dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

„O firmă trebuie să poată investi fără să-și blocheze toate resursele și să-și poată acoperi cheltuielile curente fără să amâne planurile de dezvoltare. Convenția extinsă cu BCR răspunde ambelor nevoi: garanția BID reduce presiunea garanțiilor proprii, iar creditul revolving oferă acces repetat la finanțare, pe măsură ce apar cheltuielile. Pentru noi, acesta este miezul parteneriatului: să facem loc investiției într-o afacere care trebuie să funcționeze, în același timp, în fiecare zi”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Garanția BID poate ajunge la 10 milioane de lei pentru fiecare credit. BCR poate finanța și proiecte mai mari, caz în care garanția BID acoperă proporțional o parte din credit. Pentru start-up-uri, valoarea maximă finanțată este de 250.000 de lei. Garanția poate fi acordată pe o perioadă cuprinsă între 12 luni și 10 ani. Garanția BID poate înlocui, total sau parțial, alte garanții cerute de bancă, astfel încât antreprenorii nu mai trebuie să blocheze active proprii pentru a obține finanțarea.

Pentru ce pot fi folosite creditele:

Investiții: echipamente, utilaje, mijloace de transport, software și licențe, spații de producție, servicii sau comerciale, construcții noi, modernizări și extinderi;

Capital de lucru: materii prime și stocuri, salarii, chirii, utilități, taxe și alte cheltuieli curente.

Sunt excluse refinanțările, plata dividendelor, dezvoltarea imobiliară și celelalte activități excluse prin cadrul BID. IMM-urile beneficiare trebuie să fie viabile financiar, să nu aibă datorii la stat și să nu se afle în insolvență. Atât firma, cât și proiectul finanțat trebuie să respecte principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), adică să nu producă prejudicii semnificative mediului. Creditele garantate pot fi semnate până la 31 decembrie 2027.