Manuale noi pentru clasa a IX-a, pentru 63 de discipline, disponibile în format digital și PDF

Miercuri, 14 octombrie 2026, a fost finalizată încărcarea manualelor, atât în format digital, cât și PDF, pe platforma dedicată, operațiune subsecventă semnării, în data de 12 octombrie, a acordurilor-cadru pentru manualele pentru clasa a IX-a declarate câștigătoare în urma licitațiilor, pentru 63 de discipline.

Reamintim, prin ordin de ministru au fost aprobate manualele școlare pentru clasa a IX-a declarate câștigătoare în urma licitațiilor (pentru 63 de discipline). Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații, iar procedura va continua după soluționarea acestora.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian:

„Le mulțumesc tuturor celor implicați, care, prin efortul lor, au redus durata procedurii de achiziție de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulțumesc pentru această activitate desfășurată inclusiv în perioade de weekend și vacanțe, pentru a duce la bun sfârșit cât mai repede etapele care au depins de noi. Pentru clasa a X-a am solicitat deja pregătirea documentației pentru procedura de achiziție, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027. Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp.”

Următoarele etape în cadrul acestui proces sunt selecția manualelor de către școli, înregistrarea și centralizarea comenzilor. Comenzile de manuale vor fi în concordanță cu cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026 – 2027.

Pentru derularea procesului de înregistrare și de centralizare a comenzilor de manuale școlare, în conformitate cu Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.333/2026 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, se va deschide și va putea fi utilizată aplicația web specifică disponibilă la nivelul unităților de învățământ, al ISJ/ISMB, al MEC-CNCE.

Perioada de selecție de către școli și transmitere a necesarului de manuale școlare noi pentru clasa a IX-a: 15 – 28.10.2026.