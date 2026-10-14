SUA și România marchează 30 de ani de Parteneriat Strategic prin livrarea unei aeronave C-130

Statele Unite ale Americii și România au organizat o ceremonie oficială la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni. Cu această ocazie, SUA au livrat o aeronavă de transport aerian tactic C-130 Hercules și au transferat dreptul de proprietate asupra acesteia către Forțele Aeriene Române. Predarea reprezintă o etapă majoră în cooperarea bilaterală în domeniul apărării și evidențiază trei decenii de Parteneriat Strategic între Statele Unite și România.

Aeronava C-130 Hercules (număr de coadă 92-3024) a fost transferată prin programul american Excess Defense Articles (EDA). Ea extinde semnificativ capacitatea de transport aerian tactic a României. De asemenea, îi sporește capacitatea de a transporta personal și echipamente, de a răspunde la crize, de a sprijini operațiunile NATO, de a furniza ajutor umanitar și de a contribui la apărarea teritoriului aliat.

„În urmă cu aproape treizeci de ani, SUA și România au încheiat Parteneriatul Strategic”, a declarat Ambasadorul SUA Darryl Nirenberg în cadrul ceremoniei. „De atunci, acesta a evoluat de la un angajament scris la o relație definită de misiuni comune, sacrificii și hotărârea de a apăra securitatea noastră comună. Astăzi, marcăm acest parteneriat nu doar prin cuvinte, ci și prin capabilități.”

„Această aeronavă reprezintă pregătire, interoperabilitate și capacitatea tot mai mare a României de a contribui la apărarea noastră comună”, a adăugat Ambasadorul Nirenberg. „Mai presus de toate, reflectă angajamentul durabil a două națiuni – și al unei singure Alianțe – pentru pace, prin forță.”

Aeronava C-130 Hercules sporește gradul de pregătire, mobilitatea și interoperabilitatea României pe flancul estic al NATO și în regiunea Mării Negre.

Transferul reușit reflectă coordonarea strânsă dintre Ministerul Apărării Naționale, Forțele Aeriene Române, Grupul Militar al SUA, echipa programului C-130 a Forțelor Aeriene ale SUA și compania Lockheed Martin. Dincolo de livrarea propriu-zisă, cele două țări continuă să pună accent pe instruirea comună, pe colaborarea în domeniul mentenanței curente și pe pregătirea operațională, pentru a asigura o integrare maximă.

„Lockheed Martin este mândră de parteneriatul său de lungă durată cu România, iar această livrare a aeronavei C-130 Hercules ilustrează angajamentul nostru comun față de fiabilitate și capabilități durabile”, a declarat Ken Gjone, reprezentant Lockheed Martin Aeronautics. „Integrarea acestei aeronave C-130H în Forțele Aeriene Române oferă României o capacitate sporită de transport aerian tactic și o versatilitate de neegalat. Astfel, sunt consolidate direct gradul de pregătire, interoperabilitatea cu NATO și stabilitatea regională pe flancul estic și în regiunea Mării Negre.”

Statele Unite rămân angajate să aprofundeze cooperarea militară, să sprijine modernizarea apărării României și să asigure că NATO rămâne pregătită, credibilă și capabilă să apere întregul teritoriu aliat.