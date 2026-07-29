China câştigă, în premieră, mai multă simpatie pe plan global decât SUA, fapt care demonstrează că realizările în dezvoltare şi conceptul privind guvernanţa ale Chinei sunt recunoscute pe scară largă de comunitatea internațională, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat recent de Pew Research Center.

Sondajul acoperă peste 42.000 de respondenți din 36 de țări. Rezultatele arată că China depășește, pentru prima dată, SUA pe plan global, câştigând o rată de simpatie mai mare, mai ales în Canada, Australia, Franţa, Germania, aliaţi tradiţionali ai Washingtonului. Majoritatea respondenților consideră că China este mai demnă de încredere în gestionarea afacerilor internaționale. Într-un mediu marcat de turbulențe, China a devenit o forță de stabilitate globală, iar SUA continuă să submineze relațiile cu aliații săi prin diplomația tranzacțională și protecționismul comercial, imaginea sa internațională fiind în continuă scădere.

Analiștii consideră că China a câştigat o recunoaștere mai ridicată pe plan mondial datorită mai multor rezultate concrete, mai ales cele înregistrate în domeniul energetic şi tehnico-ştiinţific. Când SUA continuă să efectueze acțiuni militare pripite, iar credibilitea sa internațională continuă să scadă, China contribuie cu mai multe eforturi la asigurarea securităţii energetice internaţionale, promovarea guvernanței climatice globale și tehnologiilor incluzive, câștigând tot mai mult sprijin din partea opiniei publice globale.

În 27 din cele 36 de țări și regiuni chestionate, inclusiv Canada și Mexic, respondenţii au o simpatie mai mare față de China decât față de SUA. Evaluarea pozitivă a canadienilor față de SUA a scăzut de la 57% în 2023 la 33%, în timp ce simpatia față de China a crescut la 44%. Analiştii consideră că, prin facilitarea condițiilor de intrare și simplificarea restricțiilor privind plățile și cazarea pentru turiștii străini, tot mai mulţi străini au ajuns în China şi au simţit aici progresele realizate de ţara asiatică, contribuind astfel la schimbarea opiniilor vechi despre China. Pe de altă parte, o serie de acțiuni ale SUA – războiul împotriva Iranului, operațiunile militare împotriva Venezuelei și încercările de a controla Groenlanda – au generat tensiuni continue între administrația Trump și aliații săi, tot mai mulți oameni considerând că SUA nu poate promova pacea și stabilitatea în lume.

De fapt, tot mai mulți străini au început să vadă China ca pe un partener de încredere, considerând că aceasta va contribui în continuare la menținerea păcii și stabilității globale.