Roboții de curățenie dezvoltați de China lucrează pe pereții clădirilor înalte din Australia, înlocuind munca periculoasă la înălțime efectuată de oameni. În Brazilia, tehnologia cu inteligență artificială chineză este aplicată în întreținerea rețelelor electrice locale, ajutând la rezolvarea provocărilor de inspecție în medii complexe. Capsulele de medicamente inovatoare din Shanghai au fost incluse în ghidurile internaționale de tratament, oferind pacienților noi opțiuni terapeutice. În ultimii ani, „noile trei produse”, formate din roboți, inteligență artificială și medicamente inovatoare, se bucură de tot mai multă atenție pe piețele internaționale, devenind un nou punct culminant în comerțul exterior chinezesc. NBC a citat rezultatele unui sondaj realizat de Pew Research Center, potrivit căruia „China este un partener mai de încredere” câștigă teren în multe regiuni ale lumii.

Schimbările din structura exportului chinezesc reflectă traseul modernizării industriale. La începutul reformei și deschiderii, produse precum îmbrăcămintea, mobilierul și electrocasnicele au pătruns pe piețele internaționale datorită avantajului costurilor forței de muncă. În ultimii ani, industriile verzi precum vehiculele pe energie nouă, bateriile cu litiu și produsele fotovoltaice s-au dezvoltat rapid. Astăzi, odată cu dezvoltarea domeniilor inteligenței artificiale și științelor vieții, investițiile și poziționarea Chinei în aceste domenii promovează creșterea graduală a „noilor trei produse”, fiind făcută tranziția de la „Produs în China”, către „Produs inteligent în China”.

Datele arată dinamica de dezvoltare a acestui domeniu. În prima jumătate a anului, exportul de roboți industriali din China a crescut cu 18,6%, fiind vânduți în 141 de țări și regiuni. Exportul de roboți chirurgicali a crescut de 3,3 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor platformei globale de agregare a modelelor AI OpenRouter, în a treia săptămână a lunii Iulie, numărul de tokenuri utilizați săptămânal pentru modelele AI chineze a ajuns la 36,11 trilioane, ocupând primul loc la nivel global pentru douăsprezece săptămâni consecutive.

În prima jumătate a anului, cele 11 medicamente inovatoare cu noi ținte și noi mecanisme aprobate oficial de China au fost dezvoltate de companii farmaceutice chineze. Valoarea tranzacțiilor de autorizare externă a medicamentelor inovatoare chineze a fost de aproximativ 110 miliarde de dolari, reprezentând 80% din totalul anului trecut. În topul celor mai mari zece tranzacții farmaceutice la nivel global, companii chineze ocupă opt locuri. Aceste schimbări reflectă progresul Chinei în domeniul inovării tehnologice.

În spatele acestor dezvoltări se află înțelegerea Chinei față de tendințele revoluției tehnologice și a transformările industriale, precum și angajamentul său față de autonomia și întărirea tehnologică.

În ultimii cinci ani, cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare în China au crescut cu 10% anual, iar scala investițiilor se situează pe primele locuri la nivel global.

Profesorul Wang Xiaosong de la Facultatea de Economie a Universității Renmin din China a declarat că îmbunătățirea constantă a programului „Produs în China” se datorează unui sistem industrial relativ complet, investițiilor continue în cercetare și dezvoltare și avantajului pieței de dimensiuni mari, fiind rezultatul acumulării pe termen lung și a cooperării deschise.

Ascensiunea „noilor trei produse” adaugă un nou motor creșterii economice a Chinei și oferă mai multe opțiuni pentru dezvoltarea altor țări.

Potrivit unui raport Morgan Stanley, în domeniul roboticii fără participarea Chinei costurile de dezvoltare a lanțului de aprovizionare pentru generația II-a a robotului umanoid Optimus al Tesla ar fi de câteva ori mai mari. În domeniul AI, ecosistemul open-source al Chinei permite mai multor întreprinderi mici și mijlocii și țărilor în curs de dezvoltare să utilizeze tehnologii avansate la costuri mai mici. În domeniul medical, China a scurtat ciclurile de cercetare și dezvoltare a medicamentelor și a redus costurile de producție prin cercetare independentă și producție digitală.

Potrivit ziarului Libération, prețurile medicamentelor inovatoare chineze de pe piață sunt de obicei mai mici decât ale produselor similare din Europa și SUA, iar „unele scheme de tratament pentru cancer, după ce au fost incluse în sistemul de asigurări de sănătate francez, pot economisi până la zeci de mii de euro pe an pentru fiecare pacient”.

În același timp, noile tehnologii și produse ajută mai multe țări să rezolve probleme practice. În Asia de Sud-Est, tehnologia AI chineză sprijină transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. În Tailanda, roboții medicali ajută la transportul medicamentelor și probelor, ameliorând penuria de resurse medicale. În America de Sud, platformele de transport bazate pe tehnologia de telemetrie au dat naștere la noi modele de servicii. Aceste aplicații contribuie la dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață în țările respective.

Colonel în rezervă al Forțelor Aeriene din Pakistan, Sultan Khalil a declarat că practica dezvoltării modernizării chineze confirmă că inovarea tehnologică este nu doar un motor important pentru dezvoltarea unei țări, ci poate oferi, prin cooperare internațională deschisă, oportunități de dezvoltare pentru toate țările lumii.

În contextul schimbărilor complexe pe plan internațional, China menține direcția cooperării deschise. Numărul total de descărcări la nivel global ale modelelor AI open-source chineze a depășit 10 miliarde.

Publicația Financial Times a informat că platforme internaționale precum Pinterest și Airbnb folosesc deja în mod constant modele open-source chineze pentru a-și optimiza produsele și serviciile.

Organizația Mondială pentru Cooperare în Inteligență Artificială a fost înființată la Shanghai, reprezentând un important reper în istoria dezvoltării inteligenței artificiale, care va promova cooperarea și guvernarea internațională în acest domeniu. În domeniul medicamentelor inovatoare, companiile farmaceutice chineze participă, de asemenea, la ecosistemul global de inovare farmaceutică prin diverse metode: autorizări externe, dezvoltare comună, cercetare și dezvoltare colaborativă.

Deschiderea promovează dezvoltarea. Aceasta este o lege generală a dezvoltării industriale. Dezvoltarea „noilor trei produse” este atât o expresie a transformării și îmbunătățirii economiei Chinei, cât și un nou spațiu pentru cooperarea internațională. Dezvoltarea Chinei poate aduce mai multe oportunități de cooperare pentru lume.