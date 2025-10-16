China, un contribuitor major la securitatea cerealieră globală

16 octombrie marchează Ziua Mondială a Cerealelor. Cu acest prilej, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a publicat cel mai recent raport privind starea securității cerealiere și nutriției la nivel mondial. Documentul arată că, deși proporția persoanelor afectate de foamete este în scădere constantă, aproximativ 673 de milioane de oameni se confruntă încă cu lipsa accesului la hrană. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că „securitatea cerealieră reprezintă fundamentul supraviețuirii umane”, subliniind rolul esențial al Chinei în menținerea echilibrului cerealier global.

„Ca cel mai mare producător de cereale din lume, China a adus contribuții importante la asigurarea securității cerealiere la nivel global”, a afirmat Lin Jian.

Oficialul a evidențiat, totodată, eforturile Chinei de consolidare a cooperării internaționale în combaterea sărăciei și foametei. În cadrul Inițiativei pentru Dezvoltare Globală, lansată de președintele Xi Jinping, securitatea cerealieră este inclusă printre cele opt domenii majore de cooperare.

China a evoluat, în cadrul FAO, de la statutul de beneficiar de tehnologii la contribuitor activ. Țara este în prezent cel mai mare furnizor de asistență financiară dintre statele în curs de dezvoltare, cu cei mai mulți experți trimiși și cele mai numeroase proiecte implementate în cooperarea Sud-Sud. De-a lungul anilor, China a colaborat cu peste 140 de țări și regiuni în domeniul agriculturii, a transferat peste 1.000 de tehnologii agricole și a format peste 14.000 de specialiști în cultivarea orezului hibrid. China va continua să lucreze pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030 și pentru construirea unei lumi fără foamete și mai prospere.