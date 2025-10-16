China sprijină rolul FAO în asigurarea securității cerealiere globale

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis joi un mesaj de felicitare Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la înființarea organizației.

Xi Jinping a salutat contribuția FAO la asigurarea securității cerealiere mondiale, promovarea dezvoltării rurale, tranziția sistemului cerealier, precum și în îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Xi a subliniat că guvernul Chinei acordă o importanță deosebită securității cerealiere, a rezolvat independent prolema hranei a peste 1,4 miliarde de oameni și a oferit ajutor pentru țările aflate în nevoie.

Șeful statului chinez a reafirmat susținerea pentru FAO în domeniul cerealier și agricol. China dorește să materializeze Inițiativa pentru Dezvoltare Globală alături de comunitatea internațională, să impulsioneze Agenda ONU de dezvoltare durabilă 2030, pentru construirea unei comunități cu destin comun și creșterea bunăstării cetățenilor.