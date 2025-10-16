Xi Jinping încurajează viitorii specialiști în agricultură

Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis recent o scrisoare personalului didactic și studenților de la Universitatea Agricolă din China, felicitându-i cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înființarea instituției. În scrisoare, Xi și-a exprimat speranța ca profesorii să continue să promoveze tradițiile valoroase ale universității, să se dedice agriculturii și prosperității țării, să aprofundeze reforma în domeniul educațional, să sprijine transformarea rezultatelor inovative în agricultură și să pregătească mai mulți specialiști pasionați de domeniu, aducând contribuții semnificative la dezvoltarea unei agriculturi puternice și la modernizarea cu specific chinezesc.

Universitatea Agricolă din China își are originile în 1905, iar în 1995 s-a format prin fuziunea Universității Agricole din Beijing cu Universitatea de Inginerie Agricolă din Beijing.