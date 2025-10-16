Cloud-ul Guvernamental al României prinde contur: Endava România semnează un acord cadru de referință

Acesta este un program de pionierat în digitalizarea României cu o infrastructură cloud sigură și scalabilă, care va migra peste 30 de aplicații critice, cu scopul de a oferi servicii publice mai rapide și mai fiabile.

Endava (NYSE ‘DAVA’), furnizorul global de servicii de transformare digitală prin soluții avansate, a cărui abordare nativă AI îmbină inovația de ultimă generație cu o expertiză solidă în industrie, a semnat acordul cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), pentru a susține migrarea aplicațiilor guvernamentale în Cloud-ul Privat al Guvernului României, un pilon strategic finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată un comunicat de presă.

“România este extrem de importantă pentru Endava, iar acest acord reprezintă o oportunitate unică de a colabora cu Guvernul României la o asemenea scară. Sperăm ca acest parteneriat să devină o relație pe termen lung, prin care să continuăm să sprijinim atât guvernul, cât și cetățenii români. Credem totodată că acest proiect va crea un precedent pentru o colaborare de succes cu administrațiile din toate locațiile în care activăm, consolidând angajamentul nostru de a susține comunitățile locale, oriunde am opera”, a declarat Matt Cloke, CTO al Endava.

Cu o prezență globală de peste 25 de ani, o rețea regională solidă și centre de livrare bine dezvoltate în România, Endava își valorifică modelul de livrare multi-shore, expertiza sa vastă în industrie și metodologia nativă AI pentru a deveni partener al companiilor și administrațiilor naționale. Misiunea Endava este de a moderniza sistemele tradiționale, de a oferi soluții cloud la scară largă și de a accelera transformarea digitală prin servicii sigure, fiabile și de înaltă performanță, care aduc valoare durabilă. Bazându-se pe această expertiză, Endava devine una dintre companiile pre-aprobate pentru a sprijini Guvernul României în migrarea a cel puțin 30 de aplicații de servicii digitale.

“Selecția Endava pentru acest proiect amplu reconfirmă expertiza noastră și poziția de partener de încredere în sprijinirea administrațiilor în procesul de transformare digitală. De asemenea, oferă Endavei acces la proiecte semnificative pe o perioadă de patru ani. Trebuie să menționăm meritele echipei de profesioniști Endava din toate locațiile noastre europene, al cărei angajament, profesionalism și abordare strategică au fost esențiale pentru a asigura acest succes. Munca lor este un exemplu al valorilor de colaborare și excelență care ne motivează constant”, a declarat Francesco Giovane, Country Manager Endava România.

Endava Romania va fi implicată în migrarea mai multor aplicații critice din diverse ministere și agenții într-un mediu cloud consolidat, administrat de guvern, sprijinind astfel nevoile Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Scopul acestui proiect include:

Crearea designului și a arhitecturii unei infrastructuri cloud private reziliente

Planificarea și executarea migrării în etape a aplicațiilor tradiționale și a celor personalizate

Implementarea unor cadre solide de securitate, guvernanță și conformitate

Furnizarea de servicii de suport și optimizare continue (managed services).

Această colaborare se aliniază cu angajamentul Endava de a fi partenerul clienților săi în inițiative digitale cu impact major.

“În 2020, la o masă rotundă organizată la nivel înalt de către Guvernul României, la care au participat și cele mai importante companii de tehnologie din țară, CEO-ul Endava, John Cotterell, a spus: ‘Aveți aici, în România, tot ce vă trebuie pentru a deveni una dintre primele cinci țări europene guvernate digital’. Avea dreptate, chiar dacă acea viziune nu s-a materializat încă pe deplin. Cinci ani mai târziu, mă bucur să văd Endava printre companiile care au decis să facă un pas spre a servi sectorul public, fiind selectată printre cele care vor sprijini migrarea sistemelor IT ale României către infrastructura națională de cloud”, a declarat Sabin Sărmaș, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României.