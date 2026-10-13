CHL: Nitra surclasează Rögle, dar încă nu e sigură de calificare

…A sosit vremea ultimei etape, a șasea, din faza grupelor în Champions Hockey League, decisivă pentru stabilirea ultimelor echipe calificate în faza play-off-ului.

Dacă formații precum Plzen, Skelleftea, Pardubice, Köln, Frölunda, Mannheim, Tappara și altele și-au asigurat destul de lejer calificarea în etapa superioară, Davos, Nitra, Tygri Liberec și Storhamar aveau de luptat din greu pentru a fi sigure de prezența în primele 16.

În aceste condiții, de o mare importanță se anunțau partidele Nitra-Rögle, Storhamar-Graz și Davos – Tygri Liberec.

Prima dintre ele a avut loc marți seară, pe Tipsport Arena, din Nitra, și… a fost una cu ghinion pentru suedezi! Deși este drept că Rögle își asigurase deja prezența în ”optimi”, adversara din turul următor depindea de poziția ocupată în clasament după primele șase runde.

Dacă în prima parte meciul a fost destul de echilibrat, cu o ușoară notă de dominare suedeză (în principiu, Rögle este cotată mai bine decât Nitra, singura reprezentantă a Slovaciei în competiție), după ce R. Jackson a deschis scorul pentru Nitra, în urma unei acțiuni de contraatac pe care a finalizat-o cu un șut în diagonală, la semiînălțime, a urmat un adevărat recital al gazdelor.

După golul lui R. Jackson de la jumătatea reprizei a doua a urmat o adevărată sarabandă de reușite ale gazdelor

Acestea au înscris în repriza a treia nu mai puțin de patru goluri, în timp ce oaspeții au punctat o singură dată, prin Bartholdsson, astfel încât scorul final a fost Nitra- Rögle 5-1!

Bartholdsson înscrie golul de onoare al suedezilor

Nitra a profitat din plin de beneficiile unui powerplay și a marcat în aceeași superioritate în ultima repriză de trei ori, prin Pollock și Hrnka (2), pentru ca Chrenko să înscrie, pe final de meci, în poarta goală!

Cu această victorie extrem de prețioasă și, poate, nu atât de scontată, slovacii ocupă momentan ultima poziție calificantă, a 16-a, cu 8 puncte, dar pentru a fi siguri de calificare trebuie să aștepte și rezultatele partidelor în care evoluează Liberec și Storhamar, clasate chiar dedesubt, cu 7, respectiv 6 puncte.

(Sursa foto: capturi ecran IIHF.tv)