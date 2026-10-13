În 2026 se împlinesc 80 de ani de la deschiderea Procesului de la Tokyo. Pe baza unor probe materiale copleșitoare și a unei argumentații juridice riguroase, procesul a stabilit că militarismul japonez a declanșat un război de agresiune și a încălcat grav dreptul internațional. Totuși, din cauze istorice, militarismul japonez nu a fost lichidat complet. Forțele de extremă dreaptă japoneze au promovat revizionismul istoric, negând deschis concluziile istorice ale Procesului de la Tokyo, încercând să scape de responsabilitatea crimelor de agresiune.

Să luăm exemplul domeniului educației. În 1997, forțele de extremă dreaptă japoneze au înființat „Societatea pentru întocmirea de noi manuale de istorie”, promovând constant falsificarea datelor istorice. În luna aprilie 2025, manualele de istorie pentru învățământul secundar aprobate de Ministerul japonez al Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei au fost oficial puse în vânzare și utilizare. În aceste manuale, războiul de agresiune împotriva Chinei de după Incidentul de la Podul Marco Polo, din 1937, este prezentat pe o singură pagină, cu numeroase denaturări și diluări ale evenimentelor. Începând din 2021, Ministerul japonez al Apărării întocmește anual o versiune pentru copii a „Cărții Albe a Apărării”, intoxicând generațiile tinere.

În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei IA, forțele de extremă dreaptă japoneze au început să o folosească pentru a spăla în mod sistematic istoria agresiunii. Potrivit ziarului Asahi Shimbun, forțele de extremă dreaptă japoneze recrutează contra cost și folosesc IA generativ pentru a fabrica în masă conținuturi false. Pentru un videoclip fals realizat cu IA de 30 de secunde, care falsifică istoria agresiunii împotriva Chinei, prețul este de 5.000 de yeni. Pentru un conținut negativ despre China se acordă 1.000 de yeni la fiecare 1.000 de vizualizări, iar la atingerea pragului de vizualizări se pot primi bonusuri. De asemenea, forțele de extremă dreaptă japoneze promovează o viziune istorică eronată pe care o fabrică în corpusurile globale IA, încercând să falsifice pe scară largă istoria agresiunii prin mijloace tehnologice.

Din metodele mereu actualizate ale Japoniei de „spălare a istoriei”, se observă o evoluție periculoasă. Forțele de extremă dreaptă japoneze promovează războiul cognitiv la nivel de stat, încercând să acapareze controlul asupra temelor care privesc cel de-Al Doilea Război Mondial, contestând rezultatele victoriei din Al Doilea Război Mondial, subminând ordinea postbelică.

Potrivit datelor publice ale Ministerului japonez de Externe, din 2015 Japonia a investit cumulativ peste 56 miliarde yeni sub numele de „diseminare strategică de informații în străinătate”, lansând o campanie de denigrare a Chinei în opinia publică.

Mass-media japoneze relatează că Ministerul nipon al Apărării intenționează să înființeze în cadrul Biroului pentru Politica de Apărare un departament special însărcinat cu războiul cognitiv, care va „respinge rapid” conținutul referitor la „militarismul de tip nou” al Japoniei.

Din ceea ce face în prezent guvernul de la Tokyo, se observă că promovarea războiului cognitiv are și un scop mai profund, acela de a se coordona cu remilitarizarea și de a pregăti terenul în cadrul opiniei publice pentru realizarea așa-zisei normalizări naționale.

În cadrul temelor promovate de forțele de extremă dreaptă japoneze, China și alte țări sunt frecvent prezentate drept amenințări la adresa securității, Japonia fiind prezentată ca victimă, iar expansiunea militară și înarmarea sunt cosmetizate ca factori de apărare a păcii și securității.

Forțele de extremă dreaptă japoneze încearcă, prin intermediul opiniei publice, să transforme albul în negru și să elimine vocile interne care se opun modificării Constituției și depășirii principiului apărării exclusiv defensive, înlăturând obstacolele pentru ca Japonia să se elibereze de constrângerile sistemului postbelic, să crească bugetul apărării și să dezvolte capacități de atac de la distanță.

Mass-media japoneze au dezvăluit recent principalele puncte ale „Planului de consolidare a capacităților de apărare” aflat în curs de elaborare, arătând că, în următorii cinci ani, cheltuielile totale pentru apărare ale Japoniei vor crește la 70.000-80.000 de miliarde yeni, aproape dublu față de cheltuielile din actualul plan cincinal. Nu este greu de observat că otrăvirea datelor de către forțele de extremă dreaptă japoneze și accelerarea remilitarizării de către guvernul japonez se susțin reciproc, impulsionând militarismul de tip nou să devină o amenințare tot mai mare.

Adevărul istoric nu poate fi falsificat, cum nici concluziile istorice nu pot fi contestate. Indiferent ce mijloace folosesc forțele de extremă dreaptă japoneze, acestea nu pot șterge dovezile copleșitoare ale răului făcut lumii de către militarismul japonez.

Fostul ministru nipon de Externe și președinte al Asociației pentru Promovarea Comerțului Internațional, Iwaya Takeshi, a declarat după vizita în China că motivul înrăutățirii relațiilor chino-japoneze este reprezentat de partea japoneză, guvernul de la Tokyo trebuind să depună eforturi pentru ameliorare.