Claudiu Năsui: Programul de Promovare a Exporturilor are probleme grave

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, a prezentat vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul instituției, disfuncționalitățile găsite în implementarea Programului de Promovare a Exporturilor, descoperite în urma unui control intern, precum și soluțiile propuse pentru reformarea sistemului de ajutor pentru exporturi, în beneficiul tuturor firmelor interesate.

„Din primele zile de activitate la minister, am refuzat să semnez documentele pentru programul prin care se dorea participarea la târguri în 2021. Am vrut să analizez mai atent problema. Am cerut contractele, pe care de altfel le-am făcut publice pe site-ul instituției. Se poate observa că sunt contracte mari, monopolizate de câteva firme, drept urmare am cerut și un control intern, care s-a finalizat chiar săptămâna aceasta”, a declarat Claudiu Năsui, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Controlul intern a vizat perioada 2015-2019, deoarece de la începutul pandemiei au fost anulate târgurile internaționale. Au fost analizate selecția târgurilor, a firmelor și atribuirea contractelor. Ministrul Economiei a menționat că în Rapoartele Curții de Conturi din ultimii ani au fost semnalate probleme grave legate de această schemă de ajutor de stat, care au fost însă ignorate.

În urma misiunii de control au fost identificate următoarele disfuncționalități: 48% din beneficiari nu se regăsesc în lista de exportatori ai României și multe dintre aceste firme au cifra de afaceri zero. Mai mult, în această perioadă cheltuielile pentru Programul de Promovare a Exporturilor s-au triplat, de la 25 de milioane de lei, la 71 de milioane de lei, deși numărul de beneficiari a rămas același. În egală măsură, subvenția medie per beneficiar s-a dublat, iar comisionul intermediarilor a crescut de patru ori. A fost subliniată și lipsa unor indicatori clari pentru a evalua eficiența participării la târguri.

„Este o schemă în care deciziile au fost luate cu circuit închis de un consiliu de export, care a hotărât cine și cum merge la târguri pe banii contribuabilor. Principalii câștigători, însă, nu sunt nici exportatorii, nici beneficiarii, ci firmele intermediare. Practic, vorbim despre un vehicul cu ajutorul căruia, prin bani publici, anumite persoane se plimbă în vacanțe luxoase. Tradiția a durat prea mult și trebuie să înceteze”, a completat ministrul Cladiu Năsui.

În urma controlului a reieșit că programul nu își atinge scopul predefinit. Mai mult, au fost sesizate nereguli, în sensul în care persoane din Consiliul de Export, care fac selecția firmelor, beneficiază direct de finanțare.

Claudiu Năsui a spus că soluția pentru acest program nu este ca Ministerul Economiei să acorde subvenții, ci să ofere posibilitatea tuturor companiilor din economie să își internaționalizeze produsele prin participarea la târguri.

Astfel, sunt posibile două soluții de reformă a sprijinului statului pentru exporturile românești:



1.Deductibilitatea extinsă. În sensul că o firmă care participă la un târg internațional își poate deduce de trei ori cheltuielile cu participarea (transport, cazare, stand etc.)



2.Transformarea a 50% din cheltuielile cu participarea în credit fiscal.

În acest mod, stimulentul ajunge direct la firme. Modificările legislative se doresc a fi făcute în cel mai scurt timp posibil, fiind agreate și de Consiliul Concurenței.