CM Hochei: După două reprize echilibrate, Canada surclasează Slovacia

O partidă foarte interesantă de la Campionatul Mondial de Hochei pe gheață s-a desfășurat duminică seară pe BCF-Arena, din Fribourg, între selecționatele Canadei și Slovaciei.

Canadienii nu mai au nevoie de nicio prezentare când vine vorba de hochei, în timp ce slovacii nu pierduseră decât un meci până acum, și acela la limită, în fața Cehiei.

Derby-ul anunțat ”pe hârtie” a fost confirmat și pe gheață, patinându-se rapid și creându-se faze de un real spectacol, de către ambele echipe.

Prima repriză a fost echilibrată, dar acest echilibru s-a rupt totuși în minutul 15, când Cozens a finalizat precis o pasă excelentă venită de la Crosby: 1-0 pentru Canada.

Cozens fructifică o pasă magnifică a lui Sidney Crosby

Al doilea mitan a arătat o echipă a Slovaciei curajoasă, deloc complexată de scorul de pe tabelă. K. Pospisil a egalat în minutul 9, iar în perioada care a urmat Slovacia a continuat să preseze, chiar dacă așa ceva este foarte dificil când îi ai în față pe reprezentanții Frunzei de Arțar. Elevii lui Vladimir Orszagh au avut mai multe șuturi spre poartă decât Canada în această repriză și ar fi putut părea chiar că devin favoriți în repriza decisivă, dar o eroare a lui P. Koch (piedică) cu ceva mai mult de zece secunde înainte de expirarea timpului regulamentar a făcut ca rolurile să se inverseze.

K. Pospisil a egalat pentru Slovacia, dar a fost singurul gol al echipei sale

Canada a început ultima repriză în superioritate numerică.

Și, într-adevăr, aceștia nu au ratat o astfel de ocazie: chiar dacă cu puțin timp înainte de expirarea superiorității, Gabriel Vilardi a reușit să puncteze printr-un șut plasat, lângă bara laterală, aducând din nou Canada în avantaj.

Gabe Vilardi pornește sarabanda golurilor canadiene din ultima repriză

Acest gol i-a descătușat pe canadieni, care au mai înscris o dată, prin Tavares, doar trei minute mai târziu, iar O’Reilly a reușit să înscrie încă un gol, de data aceasta în inferioritate numerică, după care Celebrini și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Până la final nu s-a mai marcat – nici nu mai exista, practic, vreo miză.

Sigur, în principiu Canada este o echipă superioară Slovaciei, totuși pentru cine a văzut repriza a doua a acestui meci scorul de 5-1 pentru echipierii Frunzei de Arțar este mai degrabă greu de explicat.

Marile favorite la câștigarea trofeului par a fi Canada, Elveția și Finlanda, toate cu victorii pe linie până în prezent (o singură victorie obținută în prelungiri, Canada-Norvegia 6-5), dar să nu uităm că această estimare are loc înainte de fazele eliminatorii, ale sferturilor de finală și semifinalelor. În hochei s-au mai văzut surprize, chiar mari.

