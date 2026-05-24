Premier League, ultima etapă: Tottenham se salvează de la retrogradare, Sunderland și Bournemouth prind Europa League

Etapa cu numărul 38 din Premier League (ultima a acestei ediții) a adus câteva confirmări, dar și multe surprize.

Arsenal, deja campioană, a câștigat la Crystal Palace (2-1), Manchester United, sub conducerea lui Michael Carrick, a încheiat sezonul en fanfare cu o nouă victorie (3-0 pe terenul lui Brighton), în schimb Manchester City, la ultimul meci cu Pep Guardiola pe banca tehnică, a cedat pe teren propriu în fața lui Aston Villa (1-2).

Deși West Ham a câștigat clar (3-0) partida de pe teren propriu cu Leeds, Tottenham, care înainte de ultima etapă se afla la două puncte în fața ”ciocănarilor”, și-a menținut acest avantaj – și, totodată, și-a asigurat prezența în viitoarea ediție de Premier League – printr-o victorie la limită, cu 1-0, în fața echipei Everton. Deși succesul a fost la o diferență minimă, Spurs au abordat bine tactic această partidă decisivă, neriscând aproape nimic, reușind să înscrie și apoi să conserve rezultatul. Sub bagheta lui Roberto de Zerbi, londonezii au reușit câteva rezultate bune care într-un final i-au salvat, cea mai notabilă fiind victoria cu 2-1 pe terenul lui Aston Villa (echipă care s-a clasat în final pe locul 4, nimeni alții decât ”călăii” lui Manchester City din ultima etapă).

Sunderland a produs o surpriză uriașă, învingând cu 2-1 pe Chelsea și prinzând un loc de ”Europa League” – poziția a șaptea în clasament – și trimițându-și adversara de duminică de pe Stadium of Light în afara cupelor europene! Este drept că Chelsea este, în momentul de față, o copie palidă a echipei care câștiga Cupa Mondială a Cluburilor, dar asta nu diminuează din meritele ”pisicilor negre”, echipă nou-promovată care a făcut un sezon de excepție.

Tot în Europa League va juca și o altă revelație a actualei ediții, Bournemouth, care a încheiat sezonul cu un 1-1 pe terenul lui Nottingham.

În urma rezultatelor din ultima etapă, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa și Liverpool au ocupat (în această ordine) primele cinci poziții și vor juca în Champions League, Bournemouth și Sunderland au ocupat locurile 6 și 7 și vor evolua, după cum spuneam, în Europa League, în timp ce Brighton, ocupanta locului 8, va juca în Conference League.

Cele trei echipe retrogradate sunt West Ham, Burnley și Wolves.

Au promovat Coventry, Ipswich și Hull.