Rusia a bombardat intens Kievul! Sunt patru morți și peste 20 de răniți

Rusia a bombardat intens Kievul în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin o persoană, la doar câteva zile după un atac ucrainean letal asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia, pentru care președintele rus Vladimir Putin promisese un răspuns militar, informează AFP și Reuters.

Aceste atacuri nocturne cu zeci de rachete balistice, rachete de croazieră și drone au lăsat cel puțin un mort și 21 de răniți, dintre care 13 au fost spitalizați și trei se află în stare gravă, a scris primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Potrivit primarului orașului Kiev, o școală a fost lovită în districtul Șevcenkivski, iar un impact ‘în apropierea’ unei alte școli a dus la blocarea intrării într-un adăpost unde se refugiaseră locuitorii.

În centrul Ucrainei, atacurile aeriene rusești au rănit cel puțin șapte persoane în regiunea Dnipropetrovsk și 11 în regiunea Cerkasî, potrivit autorităților regionale.

Ambasada SUA la Kiev a primit, de asemenea, ‘informații privind un atac aerian potențial semnificativ care ar putea avea loc în orice moment’, potrivit unei declarații de pe site-ul său web.

Armata rusă a desfășurat anul trecut racheta hipersonică Oreșnik, cu capacitate nucleară, în Belarus. Această țară, aliată a Moscovei, se învecinează cu trei state membre NATO și ale Uniunii Europene – Polonia, Lituania și Letonia – precum și cu Ucraina.

Moscova a folosit deja racheta Oreșnik de două ori de la începutul invaziei sale în Ucraina, în februarie 2022: în noiembrie 2024 împotriva unei uzine militare și în ianuarie 2026 împotriva unei fabrici de avioane din vestul Ucrainei, în apropierea granițelor Alianței Atlantice. În ambele cazuri, rachetele nu erau înarmate cu focoase nucleare.

Patru morți la Kiev și în împrejurimi

Bombardamentele masive rusești care au lovit Kievul și regiunea înconjurătoare în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au soldat cu patru morți și peste 60 de răniți, potrivit autorităților locale, informează AFP.

În capitala Kiev, puternic lovită, doi oameni au murit și 56 au fost răniți, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Două persoane au fost, de asemenea, ucise în regiunea capitalei, iar nouă au fost rănite, între care un bebeluș ‘care nu are nici măcar un an’ de viață, a declarat șeful administrației regionale, Mikola Kalașnik.

Două agenții de presă ucrainene, care l-au citat pe purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ale țării, au relatat că Rusia a lovit regiunea Kiev cu o rachetă balistică hipersonică cu rază intermediară de acțiune Oreșnik, transmite Reuters.

Totodată, forțele aeriene ucrainene au declarat într-un comunicat pe rețelele de socializare că Rusia a lansat 600 de drone și 90 de rachete în atacul său și că una dintre rachete era o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune, fără a o numi.