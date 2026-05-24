Atac armat lângă Casa Albă! Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. Suspectul a fost rănit grav în schimbul de focuri și transportat la spital, unde a murit ulterior, potrivit autorităților americane.

În timpul incidentului, un trecător a fost rănit, însă oficialii nu au oferit informații despre starea acestuia. Președintele american Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Potrivit presei americane, atacatorul era Nasire Best, un tânăr de 21 de ani cunoscut autorităților pentru comportamentul său instabil și pentru incidente repetate în zona Casei Albe.

Acesta fusese observat de mai multe ori în apropierea punctelor de acces și avea emis un ordin de îndepărtare. În trecut, fusese arestat după ce a blocat traficul și după ce ar fi încercat să treacă ilegal de un punct de control al Casei Albe.

Documente judiciare citate de presa americană arată că tânărul susținea că este „Iisus Hristos” și că dorea să fie arestat. Sâmbătă seara, el s-a apropiat de perimetrul de securitate și a deschis focul asupra agenților Secret Service înainte de a fi neutralizat.

După atacul de sâmbătă seara, republicanii din Camera Reprezentanților au transmis un mesaj public în care au mulțumit agenților Secret Service pentru intervenția rapidă și au condamnat violența politică.

În ciuda incidentului, oficialii Casei Albe au precizat că Donald Trump și-a continuat activitatea în Biroul Oval, concentrându-se asupra situației tensionate din Orientul Mijlociu.