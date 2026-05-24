Extern

Atac armat lângă Casa Albă! Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service

Contributor
Autor
Contributor

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. Suspectul a fost rănit grav în schimbul de focuri și transportat la spital, unde a murit ulterior, potrivit autorităților americane.

În timpul incidentului, un trecător a fost rănit, însă oficialii nu au oferit informații despre starea acestuia. Președintele american Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Potrivit presei americane, atacatorul era Nasire Best, un tânăr de 21 de ani cunoscut autorităților pentru comportamentul său instabil și pentru incidente repetate în zona Casei Albe.

Acesta fusese observat de mai multe ori în apropierea punctelor de acces și avea emis un ordin de îndepărtare. În trecut, fusese arestat după ce a blocat traficul și după ce ar fi încercat să treacă ilegal de un punct de control al Casei Albe.

Documente judiciare citate de presa americană arată că tânărul susținea că este „Iisus Hristos” și că dorea să fie arestat. Sâmbătă seara, el s-a apropiat de perimetrul de securitate și a deschis focul asupra agenților Secret Service înainte de a fi neutralizat.

După atacul de sâmbătă seara, republicanii din Camera Reprezentanților au transmis un mesaj public în care au mulțumit agenților Secret Service pentru intervenția rapidă și au condamnat violența politică.

Parlamentul European reacționează la recentele fenomene meteorologice extreme din Europa

În ciuda incidentului, oficialii Casei Albe au precizat că Donald Trump și-a continuat activitatea în Biroul Oval, concentrându-se asupra situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Distribuie articolul
Articolul anterior Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în ultimul an în România
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în ultimul an în România
Cultură și Educație
Cannes 2026: Filmul ”Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or
Cultură și Educație
CM Hochei: Confruntarea nordică dintre Norvegia și Suedia le-a revenit primilor, după ce au marcat două goluri în inferioritate în poarta suedezilor
Sport