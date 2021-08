Colliers a obținut certificarea WELL Health-Safety pentru proiectul de birouri Global City

Pandemia de Covid-19 a evidențiat rolul critic al clădirilor în protejarea sănătății, siguranței și stării de bine a oamenilor. Complexul de birouri Global City din portofoliul companiei de investiţii imobiliare Arion Green este al zecelea proiect pentru care Colliers a coordonat procesul de certificare cu WELL Health-Safety, cel mai nou standard de evaluare al International WELL Building Institute pentru limitarea riscurilor de sănătate.

În contextul unui an 2020 atipic, proprietarii de clădiri și chiriașii văd nevoia stringentă de a îndeplini standarde ridicate de sănătate și siguranță în spațiile pe care le administrează și iau acum în calcul reducerea riscurilor de răspândire a bolilor infecțioase prin adoptarea de soluții care să fie implementate imediat și care să faciliteze crearea unui mediu de lucru sigur pentru sănătate. Din informațiile publice, în ultimele șase luni, 18 proiecte s-au înregistrat pentru certificarea WELL Health-Safety in Romania, menită să ofere suport în vederea prevenției, pregătirii, adaptabilității și recuperării în contextul Covid-19.

Complexul Global City, care cuprinde două clădiri de birouri de Clasa A, cu o suprafaţă închiriabilă de 51.000 de metri pătrați, a obținut certificarea cu WELL Health-Safety în doar patru luni, întregul proces de certificare fiind coordonat de Colliers România, singura companie de consultanță imobiliară cu o echipă dedicată de specialiști WELL.

Oana Stamatin

„Colaborarea cu proprietarul și property managerul în procesul de certificare a fost foarte bună, deciziile de implementare a măsurilor au fost luate într-un timp foarte scurt, iar experiența noastră în proiectele anterioare a ajutat la un review rapid al documentației de către IWBI. Această certificare oferă o asigurare în plus că angajații pot reveni în siguranță la birou. De altfel, complexul a fost certificat și LEED EBOM (Existing Building Operations & Maintenance), nivelul Gold pentru ambele clădiri, dar și ca o recunoaștere a calității, a unei administrări sustenabile și a viziunii ecologiste, procesul amplu de certificare fiind coordonat tot de către Colliers în urmă cu 6 ani”, precizează Oana Stamatin, Director Green Certification and Building Surveying la Colliers.

Standardul WELL Health-Safety Rating a apărut în urma recomandărilor primite de la IWBI Task Force privind Covid-19, un grup format din aproximativ 600 de experți din sănătate, virusologi, academicieni, oficiali guvernamentali, specialiști în construcții și profesioniști din imobiliare. Certificarea WELL Health-Safety se adresează tuturor tipurilor de clădiri, se bazează pe dovezi și este axată pe adoptarea unor politici operaționale, implementarea de protocoale de mentenanță și elaborarea unor planuri de urgență. Pentru menținerea certificării, proiectele trebuie să treacă printr-un proces anual de reînnoire a acesteia, ceea ce ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard ridicat de sănătate și siguranță pe termen lung.

„Noi, cei de la Arion Green, suntem mândri că am obținut certificarea WELL Health-Safety pentru Global City Business Park prin intermediul International WELL Building Institute (IWBI). Această certificare confirmă angajamentul nostru permanent cu privire la implementarea politicilor operaționale, a protocoalelor de mentenanță, a implicării stakeholderilor și a planurilor de urgență pentru a gestiona contextul post-COVID-19 în prezent și în viitor. Sănătatea și siguranța rămân prioritățile noastre de bază în administrarea proprietăților și, în acest scop, vom continua să depunem toate eforturile pentru a asigura cel mai înalt nivel de aderență și conformitate”, spune Takis Fyssas, administratorul Global City.

Având în vedere interesul crescut pentru sănătate și siguranță la birou, Colliers inovează și răspunde provocărilor actuale și nevoilor viitoare din piața de birouri cu Office 360°, o abordare completă a biroului, din toate punctele de vedere, realizată printr-un proces unic și extrem de complex, adaptat până la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor și planurilor strategice ale companiilor. Echipa lucrează pentru a îmbunătăți reputația și sustenabilitatea unei clădiri prin certificările LEED, BREEAM și WELL.