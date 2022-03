Aquila a obţinut un profit net record de 68 milioane lei în 2021

Aquila, lider de piață în domeniul serviciilor integrate de distribuție și logistică, a înregistrat un profit net de 68 milioane de lei la 31 decembrie 2021, o creștere de 24% față de 2020. Profitul net anunțat este cel mai mare de la înființarea companiei.

Veniturile au crescut și ele cu 13%, ajungând la 1.930 milioane lei în perioada de raportare, în principal datorită creșterii organice a zonei de distribuție și a achiziționării Trigor AVD, unul dintre primii jucători de pe piața de distribuție a bunurilor de larg consum din Republica Moldova.

Evoluția pozitivă a vânzărilor prin canalul convenience (benzinării și magazine de proximitate) a contribuit la o creștere solidă a vânzărilor, în contextul dezvoltării mobilității în 2021, față de 2020, când au existat mai multe restricții anti-Covid-19. Rezultatele din trimestrul IV au fost cele mai ridicate din întreaga perioadă și pe fondul adaptării noastre la noile condiții din lanțul de aprovizionare generate de pandemie, completat decreșterea cererii de bunuri de larg consum în perioada sărbătorilor și relaxării restricțiilor anti-Covid 19.

„În 2021 am înregistrat cele mai bune rezultate din istoria noastră și credem că strategia de a ne concentra pe extinderea rapidă pe piața de distribuție a fost cea corectă. Profitul record de 68 milioane lei dovedește faptul că Aquila s-a adaptat rapid la mediul economic incert și în schimbare din 2020 și că am reușit să valorificam aceste acțiuni în 2021. Vom continua strategia de extindere a afacerii noastre, așa cum am anuntat atunci când am listat Aquila Bursa de Valori București și ne vom strădui să aducem mai multă valoare acționarilor noștri prin excelență operațională, achiziții cu valoare adăugată, branding și tehnologie. 2022 este un alt an provocator, cu creșteri ale costurilor prin canalul de distribuție. Acestea pot influenta rezultatul final, dar ne vom folosi experiența pentru a atenua creșterile de preț pentru clienții noștri si pentru a proteja marjele”, a declarat Cătălin Vasile, CEO Aquila.

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare pe anul 2021 ale Aquila Part Prod Com SA, împreună cu rezultate preliminarii consolidate neauditate pentru perioada încheiată la 31.12.2021, întocmite de IFRS, adoptate de UE, sunt disponibile pe site-ul companiei la adresa: https://www.aquila.ro/relatii-cu-investitorii, sectiunea Rapoarte si Prezentari, Rapoarte Financiare-T3-2021; sau pe site-ul Bursei de Valori București începând cu 28.02.2022.