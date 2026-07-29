Consiliul Concurenței a sancționat PRO TV cu 20,7 milioane lei

Consiliul Concurenței a sancționat PRO TV SRL cu amendă în valoare de 20,7 milioane lei (4,1 milioane euro), pentru nerespectarea unor angajamente asumate în cadrul unei investigații. PRO TV și-a asumat, în 2021, o serie de angajamente pentru a elimina îngrijorările concurențiale identificate în cadrul investigației privind un posibil abuz de poziție dominantă al companie, acestea fiind obligatorii pe o perioadă de trei ani. Angajamentele vizau adoptarea unei noi oferte comerciale pentru achiziția drepturilor de retransmisie și reducerea ecartului între discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și discounturile acordate celorlalți Operatori, prin comparație cu oferta comercială anterioară. În cadrul procedurii de monitorizare a angajamentelor, Consiliul Concurenței a analizat contractele pe care PRO TV le-a încheiat cu retransmițătorii și a constatat că diferența dintre discountul acordat Operatorilor din Ultima Treaptă și cel acordat celorlalți Operatori, a crescut, față de ecartul prevăzut în oferta anterioară, cu valori cuprinse între 2,25% și 22,60%, în funcție de anul și de treapta de raportare. Operatorii sunt companii active pe piața serviciilor de retransmisie a programelor de televiziune din România, achiziționând în acest scop drepturi de retransmisie pentru canalele de televiziune prin rețele de cablu/DTH/IPTV. Operatorii din Ultima Treaptă sunt operatori care achiziționează drepturi de retransmisie pentru canalele Pro TV în baza ofertei comerciale a Pro TV, adoptată după data de 31.01.2021 și care, în virtutea numărului de abonați la servicii de televiziune cu amănuntul, se încadrează în cea mai ridicată treaptă de volum a grilei de discounturi din această ofertă. Decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe pagina web a instituției, după eliminarea informațiilor confidențiale.