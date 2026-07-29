Reuniunea la nivel înalt a Inițiativei de Dezvoltare Globală

Reuniunea la nivel înalt pentru marcarea celor cinci ani de la lansarea Inițiativei de Dezvoltare Globală (IDG) a avut loc marţi, la Beijing, în prezența ministrului chinez al Afacerilor Externe, Wang Yi.

Acesta a declarat că, în urmă cu cinci ani, preşedintele Xi Jinping a lansat Iniţiativa de Dezvoltare Globală, oferind soluții și contribuții chinezești la revitalizarea dezvoltării globale. În cei cinci ani, conceptul de orientare al IDG a dat rezultate, iar mecanismele de cooperare în diverse domenii s-au îmbunătățit constant. În contextul situației internaționale actuale turbulente, semnificația Inițiativei de Dezvoltare Globală devine tot mai evidentă.

„Trebuie să ridicăm steagul dezvoltării și să promovăm ferm alinierea Inițiativei de Dezvoltare Globală cu Agenda de Dezvoltare a Națiunilor Unite. Trebuie să consolidăm solidaritatea și cooperarea pentru a crea un mediu favorabil păcii și dezvoltării, să concentrăm eforturile comune pentru a accelera implementarea Agendei 2030, să promovăm deschiderea și învățarea reciprocă pentru a întări motorul inovativ al dezvoltării şi să practicăm multilateralismul pentru a perfecționa sistemul de guvernanță globală”, a menţionat Wang Yi.

Potrivit acestuia, indiferent de evoluția situației internaționale, China va continua să joace rolul de mare putere responsabilă, să își lege strâns dezvoltarea proprie cu dezvoltarea comună a altor țări, să fie un promotor și un contributor la dezvoltarea globală, să promoveze în continuare implementarea IDG, să împărtășească oportunitățile de dezvoltare cu alte țări din lume și să contribuie la construirea unei comunități cu destin comun pentru omenire.

La reuniune au participat Earle Courtenay Rattray, şeful de Cabinet al Secretarului General al ONU, ambasadorii acreditați în China ai statelor membre ale „Grupului Prietenilor Inițiativei de Dezvoltare Globală”, precum și reprezentanții agențiilor de dezvoltare ale Națiunilor Unite în China. Aceştia au apreciat realizările obținute în cei cinci ani de la lansarea inițiativei şi rolul de lider al Chinei în promovarea cooperării internaționale pentru dezvoltare, exprimând dorinţa de a aprofunda cooperarea cu partea chineză în domeniul dezvoltării.