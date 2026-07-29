Departamentul american al Apărării a actualizat și prezentat „Lista instituțiilor de cercetare străine implicate în activități problematice” (Lista 1286), incluzând o serie de instituții chineze de cercetare și impunând sancțiuni împotriva acestora. În replică, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a transmis nemulțumirea profundă, odată cu opoziția fermă.

MOFCOM a informat că SUA extinde constant conceptul de securitate națională, impune în mod artificial restricții discriminatorii, politizează, transformă în armă și instrumentalizează cooperarea științifică, împiedicând schimburile și cooperarea științifico-tehnologică între cele două țări, fapt care nu corespunde tendințelor de dezvoltare ale cooperării globale în domeniul inovării științifice și tehnologice.

China cere SUA să înceteze denigrarea instituțiilor chineze de cercetare științifică, să corecteze practicile eronate și să asigure un tratament echitabil, imparțial și nediscriminatoriu instituțiilor chineze de cercetare științifică. Totodată, China va lua măsurile necesare pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale propriilor instituții de cercetare științifică, pentru a asigura desfășurarea normală a schimburilor și cooperării științifice și tehnologice.