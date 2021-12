Colliers lansează Evaluări 360°, o soluție „one-stop-shop” de servicii de evaluare de companii

În continuă dezvoltare, Colliers răspunde provocărilor actuale și nevoilor viitoare pe piața de evaluare din România cu serviciul Evaluări 360°, o nouă linie de business axată pe servicii integrate de evaluare, atât pentru proprietăți imobiliare, cât și pentru companii, bunuri mobile sau active necorporale. Astfel, departamentul de Valuation and Advisory Services al Colliers își completează echipa de specialiști prin numirea lui Bogdan Mitroi, profesionist cu peste 10 ani în piața de evaluare, în poziția de director specializat pe Business Valuation și Fixed Assets, și a Alexandrei Duma, care a acumulat o experiență amplă de 15 ani în domeniul analizei financiare, în poziția de Project Manager pentru servicii de evaluare și consultanță.

Oferind o soluție completă și acționând ca un punct de contact comun pentru toate părțile implicate în proces, serviciul Evaluări 360° se bazează pe trei linii de business care acoperă toate segmentele principale ale pieței de evaluare – Business Valuation, Fixed Assets și Intangible Assets -, completând astfel expertiza amplă pe care Colliers o are în evaluarea imobiliară. În ultimii cinci ani, Colliers a evaluat peste 500.000 de proprietăți comerciale și rezidențiale în valoare totală de 40 de miliarde de euro.

„În ultimii ani, observăm nevoia din ce în ce mai mare a clienților pentru servicii de evaluare destinate nu doar proprietăților imobiliare, ci și altor tipuri de active, atât corporale, precum mașini, echipamente și instalații, cât și intangibile, cum sunt contractele, mărcile, drepturile de folosință, datoriile sau creanțele. Scopul evaluării nu mai este nici el doar pentru garantarea împrumutului, ci mulți clienți solicită evaluări pentru recunoașterea contabilă a unor active sau pentru zona de M&A, transfer pricing sau alocare a prețului de achiziție, care este obligatoriu de efectuat într-o anumită perioadă de timp după achiziție de către companiile care preiau majoritar sau integral o altă entitate”, explică Bogdan Mitroi, Director în cadrul departamentului Valuation and Advisory Services al Colliers.

Bogdan Mitroi

Principiul de bază de la care a pornit conceptul Evaluări 360° este de a concentra, în aceeași echipă, profesioniști care să acopere toate tipurile de evaluare de care ar putea avea nevoie clienții și care să poată lucra în paralel într-un proiect consolidat, iar această abordare se traduce în economie de timp și mai puțin efort redundant pentru client.

„Din experiența de până acum, partea administrativă de selectare a unui consultant pentru un serviciu de evaluare reprezintă până la 10% din efortul necesar de la inițierea procesului și până la obținerea rezultatelor. Atunci când un client are nevoie de mai multe tipuri de evaluări, va trebui să inițieze câte un proces de selecție pentru fiecare dintre aceste servicii. Prin Evaluări 360° oferim posibilitatea ca toate serviciile să fie contractate în cadrul aceluiași proces, dintr-un singur loc. În ceea ce privește munca efectivă de evaluare, colectarea și analiza informațiilor necesare reprezintă o fază în care efortul din partea clientului este cel mai susținut, reprezentând peste 50% din implicarea acestuia în proces. Iar multe dintre aceste informații sunt comune și necesare pentru toate tipurile de evaluare. De exemplu atunci când se solicită o evaluare a proprietăților imobiliare deținute de o companie și o testare de depreciere pentru echipamentele acesteia, informațiile despre proprietățile imobiliare sunt necesare pentru ambele analize. Dacă cele două analize sunt făcute de profesioniști din aceeași echipa, efortul de a furniza informațiile pentru proprietățile imobiliare este redus la jumătate”, completează Raluca Buciuc, Director and Partner of Valuation and Advisory Services în cadrul Colliers.

Raluca Buciuc

Mai mult, legătura dintre evaluatorii din echipă este imediată, ceea ce creează sinergii interne care se traduc în final într-un cost mai scăzut și posibilitatea oferirii unui onorariu competitiv pentru clienți. Iar un alt aspect pe care Colliers îl are în vedere este și corelarea interpretărilor și ipotezelor de evaluare pentru diferite tipuri de active contributoare la aceeași afacere, evitând astfel eventualele diferențe de interpretare și agregare a informațiilor care pot genera inconsecvențe pentru clienți.

Doi experți cu experiență în cadrul companiilor din Big 4, Bogdan Mitroi și Alexandra Duma, completează echipa Evaluări 360°

Cu o abordare multidisciplinară, echipa Colliers Evaluări 360° are soluții și pentru determinarea valorii capitalului propriu al societății, a valorii unei investiții financiare într-o companie sau a unei linii de afaceri, determinarea valorii activelor necorporale, testarea deprecierii (pentru fondul comercial, imobilizările necorporale, activele imobilizate), oferind și asistență în pregătirea și analiza planului de afaceri.

După 6 ani într-o echipă de evaluare Big 4 în departamentul de consultanță în tranzacții, Bogdan Mitroi s-a alăturat recent echipei Colliers pentru a coordona zona de Business Valuation și Fixed Assets din cadrul serviciului Evaluări 360°. Experiența lui de peste 10 ani în piața de evaluare imobiliară, atât în domeniul bancar, cât și în cel al consultanței în diferite scopuri (garanții de credite, tranzacții, alocarea prețului de achiziție, lichidare, raportare financiară, fiscal), acoperă toate tipurile de evaluări din România, de la afaceri, active intangibile, chirii, clădiri și proiecte comerciale și de birouri, dezvoltări rezidențiale, terenuri, spații industriale, centre comerciale, și până la hoteluri și agrement. De asemenea, s-a specializat și pe evaluarea echipamentelor și bunurilor mobile din diferite industrii, precum petrol și gaze, producție, industria metalurgică, auto sau energie.

El are o diplomă de master în Energetică și o diplomă de licență în Inginerie Electronică și este membru ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) cu certificări în evaluarea de afacere și active necorporale, proprietăți imobiliare și bunuri mobile. De asemenea, este membru acreditat ANEVAR pe evaluare imobiliară (MAA-EPI) și verificator de evaluare certificat pentru evaluare de bunuri imobile (VE-EPI), iar din 2016 este și lector ANEVAR pe evaluări de bunuri imobile.

Anterior poziției de Project Manager pentru servicii de evaluare și consultanță pe care o ocupă în prezent în cadrul Colliers, Alexandra Duma a ocupat o poziție de manager pentru Departamentul de Strategie și Tranzacții într-o companie Big4, concentrându-se pe misiuni de modelare și evaluare a afacerilor din diverse sectoare (asigurări, producția de biomasă și agricultură, comerț cu amănuntul, petrol și gaze, industria auto, industria metalurgică și minieră, șantiere navale, gestionarea activelor, comerț electronic, distribuție de produse optice).

Alexandra Duma

A acumulat 12 ani de experiență în cercetarea piețelor financiare și în analiza și managementul portofoliilor, fiind implicată și în proiecte de IPO-uri pe piața locală de capital. Alexandra Duma este deținătoare a certificatului CFA din 2014, iar în calitate de specialist în investiții și membru al Comitetului de investiții al fondului de pensii, a lucrat alături de directorul de investiții în desfășurarea operațiunilor de zi cu zi ale departamentului de investiții.

Combinând experiența vastă din industrie cu expertiza tehnică și financiară, echipa de Evaluări 360° poate oferi, în orice scop, asistență și servicii de evaluare pentru toate tipurile de active, de la bunuri imobiliare comerciale, evaluarea afacerilor și a activelor necorporale, mașini, echipamente și instalații și până la analize pentru piețele de capital. Colliers este lider de piață în domeniul serviciilor de evaluare în sectorul imobiliar, acoperind peste 60% din totalul proprietăților rezidențiale achiziționate anual prin credite bancare și peste 60% din totalul proprietăților comerciale și de birouri.

„90% dintre clienții noștri sunt recurenți, le stăm alături pe parcursul întregului an, și îi ajutăm cu informații specifice despre poziționarea proprietăților lor în piață, rapoarte de piață, schimb de informații despre businessul lor și impactul tendințelor pieței imobiliare etc. Strict tehnic, un proces de evaluare a unei proprietăți imobiliare de tip construcție plus teren, de exemplu, durează aproximativ două săptămâni, dar noi putem să livrăm un raport de evaluare mai repede decât această durată medie datorită cunoașterii amănunțite și la zi a pieței specifice și a proprietăților pe care le avem în portofoliul nostru de evaluări”, spune Raluca Buciuc.

Piața locală este dominată de evaluări pentru proprietăți rezidențiale (case, apartamente) în proporție de circa 70%, urmate de terenuri, clădiri de birouri și industrial, cu câte circa 5%, acest lucru fiind o consecință a faptului că evaluările pentru garantarea împrumutului dețin cea mai mare cotă de piață din punct de vedere al scopului evaluării. Totodată, în ultimii ani piața dezvoltărilor imobiliare a atras din ce în ce mai mulți investitori locali și externi care își diversifică investițiile prin cumpărarea de acțiuni sau părți sociale în companii locale de dezvoltare imobiliară, iar o astfel de investiție trebuie însoțită de o evaluare a companiei achiziționate sau a pachetului de acțiuni/părți sociale cumpărate. Pe lângă cerințele fiscale, în astfel de cazuri necesitatea evaluării vine din două direcții: nevoia unui substrat de negociere sau confirmare a prețului de tranzacționare și/sau nevoia unei analize de specialitate și corelarea cu randamentele de piață asupra entității în care se investește.