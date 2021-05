Comisia Europeană: Centralele de apartament ar putea fi interzise

Noi argumente în favoarea sistemului centralizat de termoficare: un studiu publicat în această lună de Agenţia Internaţională pentru Energie propune introducerea interdicţiei globale asupra centralelor cu combustibil fosil, inclusiv a acelor de apartament, începând cu anul 2025. Demersul este parte din viziunea agenţiei de a ajunge la emisii nete zero până în 2050 („Net Zero by 2050”) şi dintr-un plan care include nu mai puţin de 400 de măsuri necesare pentru decarbonizarea sistemului energetic în ansamblul său, arată Agerpres.

Studiul Agenţiei Internaţionale pentru Energie este în concordanţă cu Pactul Ecologic European (European Green Deal) publicat de Comisia Europeană la 11 decembrie 2019 şi cu o serie de documente europene ulterioare precum Planul de Investiţii pentru o Europă Durabilă, Regulamentul privind stabilirea cadrului pentru atingerea obiectivului de neutralitate climatică, Strategia UE privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice etc.

În contextul preluării provizorii a serviciilor de producere, furnizare şi distribuţie a agentului termic de către municipalitatea ieşeană de la Veolia Energia Iaşi SA, conducerea Primăriei Municipiului Iaşi încurajează ieşenii, persoane fizice şi juridice, nu doar să rămână, ci şi să se racordeze la sistemul centralizat de termoficare. Sistemul se prezintă în condiţii foarte bune, toate capacităţile de producere şi furnizare a energiei termice şi electrice fiind verificate şi funcţionând la parametrii optimi.

Reamintim că pentru următoarea perioadă, aşa cum prevede legislaţia în vigoare şi aşa cum se procedează în toate statele membre ale Uniunii Europene, nu se acceptă nicio debranşare de la sistemul centralizat de termoficare şi, mai mult, vor exista penalizări ori de câte ori vor fi încălcate dispoziţiile referitoare la alimentarea oraşului cu energie termică.

„Păstrarea sistemului de termoficare, extinderea şi modernizarea lui, în primă instanţă prin înlocuirea cărbunelui cu gaze naturale, reprezintă o prioritate a administraţiei locale. Îi asigur pe ieşeni că furnizarea agentului termic către populaţie nu va suferi niciun fel de sincope. Dimpotrivă, vom continua modernizarea sistemului de termoficare, în special cu fonduri europene, astfel încât să facem din Iaşi un oraş cât mai nepoluat, cât mai verde, cât mai european”, a declarat primarul Mihai Chirica, potrivit Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi.

- PUBLICITATE -