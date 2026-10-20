Companiile românești riscă să devină prizoniere ale noilor obligații de conformare în folosul avocaților

IMM ROMÂNIA solicită ferm respingerea propunerii legislative B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și pentru completarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil prin care sunt introduse obligații de conformare pentru antreprenori și noi costuri de funcționare în favoarea avocaților.

Practic, prin acest proiect se propune ca toți antreprenorii să utilizeze obligatoriu serviciile oferite de niste privați- avocați, contra cost, pentru încheierea oricărui contract sub semantură privată, inclusv contracte individuale de muncă, contracte colective de muncă, orice alt tip de contract civil sau comercial. Această modificare poate transforma o formalitate contractuală uzuală într-o obligație suplimentară pentru întreprinderi.

Pentru IMM-uri, care încheie frecvent contracte cu furnizori, clienți, prestatori de servicii, parteneri comerciali și angajați, orice obligație nouă trebuie evaluată prin prisma costurilor directe, a timpului necesar pentru încheierea contractelor și a efectelor asupra activității curente.

RUPTURĂ TOTALĂ A INIȚIATIVEI DE EVOLUȚIILE LA NIVEL EUROPEAN PENTRU ANTREPRENORIAT

Inițiativa este în totală contradicție cu politicile europene pentru mediul de afaceri, încălcând principiile reducerii sarcinilor de conformare și raportare pentru antreprenori, afectând competitivitatea întreprinderilor, generând costuri pentru funcționare și întârzieri nejustificate în activitatea comercială.

În condițiile în care la nivel european se discută despre EU Inc., cadru juridic pan-european pentru startup-uri și companii, care permite înființarea unei companii integral online, în maximum 48 de ore, la un cost de sub 100 de euro, procesul fiind complet digital fără alte formalități, dispozițiile care introduc obligativitatea redactării și depunerii actelor privind inființarea, modificarea și încetarea companiilor (persoane juridice) de avocat, alături de măsurile împotriva serviciilor online, într-o epocă a AI și a digitalizării, arată o inițiativă depășită de realitățile anului 2026 și o întoarce cu 30 de ani în urmă.

Expunerea de motive evidențiază o neînțelegere a efectelor acestei inițiative, afirmându-se că ”scopul general este consolidarea rolului avocatului ca profesionist independent ” fără să existe o analiză ex ante asupra mediului de afaceri, lipsind Testul IMM, pentru evaluarea impactului proiectelor de acte normative asupra IMM-urilor.

IMM România solicită Parlamentului respingerea inițiativei, aceasta fiind făcută în avantajul exclusiv al unor profesii private și consultarea efectivă a organizațiilor reprezentative ale mediului de afaceri, înainte de promovarea unor inițiative legislative care au impact asupra antreprenorilor.

”Această inițiativă arată că nevoile și probleme antreprenorilor nu sunt înțelese, introducându-se obligații care îngreunează activitatea întreprinderilor. Propunerea nu ține pasul cu procesul de digitalizare și evoluțiile la nivel european, fiind rămasă în urmă. Constatăm cu surprindere că, într-o perioadă caracterizată de probleme economice majore, nu sunt promovate inițiative care să simplifice desfășurarea activității economice, să reducă birocrația și să asigure predictibilitatea pentru întreprinzători”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.