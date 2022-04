Comunicat de presă EDULAB – un an de activitate

Proiectul ”Innovative teaching and learning through developing of digital competences and implementation of STEM educational” (EDULAB), cod EMS-ENI2SOFT/1.1/53, România – Republica Moldova, finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană, realizat de Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani, România și Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți, Republica Moldova, având ca al treilea partener Asociația de părinți ”CNME – Copiii noștri minți educate” a ajuns la 12 luni de activitate. În acest interval au fost urmați toți pașii necesari derulării activităților incluse în proiect.

Grație achizițiilor din proiect, Colegiul Mihai Eminescu din Botoșani, România este, în momentul de față, singura unitate de învățământ din județ care are toate clasele dotate cu table intertactive și videoproiectoare de ultimă generație și printre puținele la nivel național cu aceste echipamente moderne în toate spațiile școlare.

Colegiul Mihai Eminescu din Botoșani a pus bazele primului laborator de informatică dotat cu echipamente IT ultramoderne și mobilier adecvat.

Instituția publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălți, Republica Moldova a organizat primul laborator de chimie performant.

“Grupul țintă din proiect îl constituie elevii-beneficiari direcți ai educației performante. Reforma locală din Colegiul Eminescu se datorează și relației din ce în ce mai dinamică și complexă dintre educație și tehnologie, iar școala este datoare să pregatească în acest fel forță de muncă de înaltă calificare pentru un profil nou de angajat, bine pregătit și adaptat la standardele actuale. Mulțumim echipei de proiect pentru implicare, determinare și colaborare”, a declarat directorul Colegiului Național Mihai Eminescu, Cristina Chiriac.

„Realizarea activităților prevăzute în proiect a însemnat, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevii implicați, completarea experienței, conectarea propriului orizont de așteptare la tehnologiile și instrumentele educaționale moderne, revizuirea viziunilor, dezvoltarea competențelor și, în rezultat, perfecționarea practicilor de predare și învățare. Oportunitățile oferite de cele două cabinete lingofonice, de laboratoarele de fizică și de chimie, precum și de CPI, sunt, în acest sens, extrem de relevante. Apreciem dedicația și responsabilitatea de care dau dovadă zilnic membrii echipei de proiect”, a afirmat Nina Grapă, directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

Au fost achiziționate table interactive, softuri educaționale, videoproiectoare moderne, table albe, calculatoare atât pentru elevii botoșăneni, cât și pentru cei moldoveni.

Al treilea partener – Asociația de părinți ”C.N.M.E. Botoșani– Copiii noștri minți educate” – a efectuat toți pașii de promovare a proiectului încă de la lansare și până în prezent prin emiterea de comunicate de presă– national și local, la fiecare trei luni, a realizat siteul proiectului: cnme.ro. A produs materiale publicitare: broșuri și pliante și a achiziționat un autoturism, conform proiectului. În următoarele opt luni cât au mai rămas din derularea proiectului, va realiza conturile de social media.

Tot în perioada următoare se va desfășura o tabără de antreprenoriat propusă și creată ca un program de învățare accelerată cu scopul de a crea competențe antreprenoriale elevilor și profesorilor implicați.

Proiectul are un bugetul total eligibil – 417.821,70 euro, din care contribuția UE este de 376.039,53 euro. Proiectul EDULAB implică 1000 de studenți, 500 de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani și 500 de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți, atât din ciclul gimnazial, cât și din cel liceal, în vederea dezvoltării abilităților digitale și antreprenoriale, astfel încât deprinderile lor să se potrivească mai mult cu piața muncii.

Data: 14.04.2022

Locatia: Botoșani

Persoana de contact: Cristina Bahrin

Galerie foto