Comunicatul celei de-a cincea ședințe plenare a celei de-a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei

Cea de-a cincea sesiune plenară a celei de-a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei a Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a încheiat miercuri, la Beijing, lansând un comunicat. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat la ședință și a avut un discurs. Alături de el au fost prezenți și alți lideri de stat, precum Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang și Li Xi.

În cadrul plenarei a fost făcut un bilanț cu privire la controlul disciplinei și activitățile de supraveghere din 2025 și au fost stabilite sarcinile pentru anul 2026, fiind adoptat raportul de activitate prezentat de Li Xi, în numele Comitetului Permanent al Comisiei Centrale de Control al Disciplinei. Participanții au afirmat că discursul lui Xi a prezentat orientarea pentru gestionarea strictă a PCC și adâncirea luptei anticorupție.

În 2025, Comitetul Permanent al Comisiei Centrale de Control al Disciplinei a punctat importanța menținerii poziției centrale a secretarului general Xi Jinping în CC al PCC și în PCC, și a asigurării autorității și conducerii centrate și unite a CC al PCC, materializând activitățile educaționale privind aplicarea deciziei în opt puncte a conducerii PCC referitoare la îmbunătățirea conduitei și stilului de viață a cadrelor de partid și funcționarilor de stat. Eforturi au mai fost depuse pentru înăsprirea combaterii hedonismului, extravaganței, formalismului și a birocrației, aplicarea planului de acțiune de trei ani privind onestitatea funcționarilor publici, impulsionarea soluționării dificultăților maselor populare și nu numai.

În 2026, începe cel de-al 15-lea Plan Cincinal și se împlinesc 105 de ani de la fondarea PCC. Vor fi corectate liberalismul ideologic, oportunismul politic, fracţionismul organizatoric și de la serviciu, dar și atitudinea greșită de mulțumire, fără principialitate, a tuturor oamenilor. Va fi îmbunătățit în continuare stilul de muncă și viață a cadrelor de partid și angajaților publici. Obiectivul luptei sistematice anticorupție este ca oficialii să nu aibă îndrăzneala, mijloacele și dorința de a face fapte de corupție. Măsurile fortificate cuprind penalizarea angajaților publici corupți din sectoarele prioritare, precum finanțe, întreprinderi de stat, energie, învățământ, asociații, zone de dezvoltare și licitații. O atenție deosebită va fi acordată afacerilor strâns legate de viața populației, cum ar fi administrarea capitalurilor și resurselor de proprietate colectivă a satelor, gestionarea fondurilor de asigurări medicale și prestarea serviciilor pentru îngrijire a vârstnicilor. De asemenea, vor fi întărite inspecţiile în comitetele de partid din unități de la diferite niveluri. Nu în ultimul rând, o să fie crescută consecutiv capacitatea inspectorilor de control al disciplinei și de supervizie.