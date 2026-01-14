Dinamica pozitivă a comerțului exterior al Chinei în 2025

Evoluția comerțului exterior se remarcă prin cinci caracteristici principale:

În primul rând, valoarea anuală a importurilor și exporturilor a depășit pentru prima dată pragul de 45.000 miliarde de yuani, stabilind un nou record. China își va menține, în continuare, poziția de lider mondial în comerțul cu mărfuri.

În al doilea rând, structura piețelor comerciale a devenit mai diversificată. China desfășoară schimburi comerciale cu peste 240 de țări și regiuni, iar volumul importurilor și exporturilor a crescut în relația cu peste 190 dintre acestea.

În al treilea rând, produsele cu valoare adăugată ridicată câștigă o pondere tot mai mare în exporturi. Produsele de înaltă tehnologie, cele ecologice și mărcile proprii ocupă un loc tot mai important. Exporturile de produse cu tehnologii avansate au ajuns la 5.250 miliarde de yuani, în creștere cu 13,2%.

În al patrulea rând, importurile au menținut o tendință de creștere stabilă. Începând cu trimestrul al doilea, importurile au înregistrat creștere timp de trei trimestre consecutive.

În fine, mediul de afaceri rămâne dinamic. Numărul entităților înregistrate pentru activități de import și export a depășit 780.000. Întreprinderile private continuă să reprezinte principalul motor al comerțului exterior, valoarea importurilor și exporturilor realizate de acestea ajungând la 26.040 miliarde de yuani, în creștere cu 7,1%. Ponderea lor în totalul comerțului exterior a urcat la 57,3%.