China: Taiwanul este parte a Chinei, iar decizia aparține poporului chinez

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicației The New York Times, că Beijingul consideră Taiwanul drept parte a teritoriului Chinei și că soluționarea problemei Taiwanului depinde de China. Afirmațiile sale au stârnit atenție în Taiwan. Referindu-se la declarațiile președintelui SUA, purtătorul de cuvânt al Biroului pentru Afacerile Taiwanului al Consiliului de Stat, Zhu Fenglian, a subliniat că în lume există o singură Chină, iar Taiwanul face parte integrantă din teritoriul acesteia. Problema Taiwanului este o chestiune internă a Chinei și trebuie rezolvată de poporul chinez. China va continua să își apere cu fermitate suveranitatea, securitatea națională și integritatea teritorială.