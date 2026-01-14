Industria auto din China, lider mondial de 17 ani

Producția și vânzările de mașini electrice au depășit, în 2025, nivelul de 16 milioane unități, devenind o forță dominantă pe piața auto chineză.

Exporturile auto au depășit șapte milioane unități, din care 2,61 milioane autovehicule cu energie nouă. Prin combinația mai multor elemente, cum ar fi avantajele politice, oferta bogată și îmbunătățirea infrastructurii, automobilele cu energie nouă au cunoscut o creștere susținută, ocupând primul loc mondial în producție și vânzări, pentru al 11-lea an consecutiv.

În perioada celui de-al 14-lea plan cincinal de dezvoltare (2021-2025), producția și vânzările auto din China au depășit anual nivelul de 30 milioane unități timp de trei ani consecutivi, venitul industriei fiind de peste 10 trilioane yuani. Integrarea industrială accelerată a electrificării, inteligenței artificiale și conectivității devin avantaje specifice Chinei.