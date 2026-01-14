Actualitatea din China 

China solicită SUA să respecte autoritatea dreptului internațional

Președintele american Donald Trump a declarat recent că dreptul internațional „nu are nicio importanță” pentru el, iar singurul lucru care contează sunt propriile sale standarde morale. Ca răspuns la această afirmație, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a subliniat că dreptul internațional, bazat pe principiile Cartei ONU, reprezintă temelia ordinii globale actuale și o referință esențială pentru soluționarea disputelor internaționale. Apărarea dreptului internațional este cheia pentru menținerea echității și justiției internaționale și pentru prevenirea revenirii lumii la „legea junglei”. Mao Ning a subliniat că marile puteri trebuie să dea exemplu, respectând autoritatea dreptului internațional și îndeplinind obligațiile care derivă din acesta.

