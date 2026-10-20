Finanțe și Bănci

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Garanti Bank S.A și și Motoractive IFN S.A de către Raiffeisen Bank S.A.

Curierul Național
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Curierul Național

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Raiffeisen Bank S.A. intenționează să preia Garanti Bank S.A. și Motoractive IFN S.A., precum și Motoractive Multiservices S.R.L., societate deținută de Motoractive IFN S.A. Raiffeisen Bank S.A., filială a Raiffeisen Bank International AG, furnizează o gamă largă de produse și servicii financiare destinate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Garanti Bank S.A. face parte din Grupul Garanti BBVA România și oferă servicii bancare pentru clienții persoane fizice și juridice. Motoractive IFN S.A., parte a Grupului Garanti BBVA România, este o instituție financiară nebancară care furnizează, sub brandul Garanti BBVA Leasing, soluții de leasing financiar pentru vehicule, echipamente și bunuri imobiliare. Motoractive Multiservices S.R.L. oferă servicii de administrare și management al flotelor, sub brandul Garanti BBVA Fleet Management. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorității de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

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