Activist de extremă stânga, arestat pentru incendierea primăriei din orașul francez Limoges

Principalul suspect în cazul incendierii primăriei din Limoges, unul dintre cele mai grave episoade ale violențelor care au zguduit Franța în ultimele zile, a fost arestat marți dimineață de forțele speciale ale poliției franceze.

Este vorba despre un bărbat de 40 de ani, descris de surse din poliție drept un activist de extremă stânga, aflat deja pe lista persoanelor monitorizate pentru posibile amenințări la adresa securității naționale, relatează publicațiile Le Figaro și Le Parisien, citate de Mediafax.

Suspectul a fost capturat marți, 20 octombrie, în jurul orei locale 06:15, în localitatea Val-d’Issoire, din departamentul Haute-Vienne. Operațiunea a fost desfășurată de RAID, unitatea de elită a Poliției Naționale franceze, cu participarea echipei din Bordeaux.

Potrivit Le Figaro, bărbatul este originar din departamentul Creuse și are antecedente penale. O sursă din poliție l-a descris drept „un activist de extremă stânga, deja înscris în lista S”.

Lista S reprezintă un instrument folosit de autoritățile franceze pentru identificarea și monitorizarea persoanelor considerate potențiale amenințări la adresa securității statului.

Ancheta a fost preluată de Subdirecția Antiteroristă a poliției judiciare franceze (SDAT).

Primăria veche de 140 de ani, incendiată în timpul protestelor violente

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, în timpul manifestațiilor împotriva creșterii costului vieții și deteriorării serviciilor publice, care au degenerat în confruntări violente în mai multe orașe franceze.

La Limoges, mai mulți indivizi cu fețele acoperite au spart geamurile primăriei, au pătruns în clădire și au provocat un incendiu. Anterior, o mașină a poliției municipale fusese incendiată în fața instituției.

Flăcările s-au extins rapid la acoperișul clădirii istorice, inaugurată în 1883 și înscrisă pe lista monumentelor istorice. O parte a acoperișului și a turnului s-a prăbușit, iar clădirea a suferit distrugeri majore.

Incendierea primăriei a devenit una dintre imaginile simbol ale violențelor care au cuprins Franța în weekend.