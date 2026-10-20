“Fum alb” din Parlament. Avem Guvernul Luca Niculescu

Anticipat, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, parlamentarii au dat drepturi depline noului Guvern condus de Luca Niculescu. S-au înregistrat 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”. Dincolo de noua arhitectură a executivului cu 12 miniștri propuși de PSD și șase independenți, rămâne întrebarea ce urmează în continuare. Declarativ, noul Cabinet Niculescu are soluții la, aproape, toate problemele structurale ale României. Problema este cum va reacționa Parlamentul, extrem de fragmentat, la viitoarele inițiative guvernamentale. “Pactul de 6 luni“ pentru evitarea unei posibile moțiuni de cenzură este extrem de fragil.

Asistăm la o cursă contracronometru

Premierul a anunțat că prima ședință de guvern va avea loc chiar în această seară de marți, imediat după învestire. După anunțarea rezultatului, Luca Niculescu a declarat că Executivul va începe activitatea fără întârziere.

„Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de guvern. România nu mai poate aștepta”, a afirmat premierul, conform news.ro. „Am primit acest vot cu emoție și responsabilitate”- a continuat acesta.

De la tribuna Parlamentului, noul premier le-a mulțumit parlamentarilor care au susținut Guvernul, precum și partidelor și reprezentanților mediului universitar implicați în formarea majorității.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern, mulțumesc Partidului Social-Democrat pentru susținere, mulțumesc Partidului Național-Liberal, UDMR, reprezentanților universităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi în opoziție”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a subliniat că învestirea reprezintă un moment important pentru țară, în contextul perioadei îndelungate de instabilitate politică.

Luca Niculescu a mai precizat că prioritățile noului Executiv sunt deja cunoscute și a promis că va menține un dialog constant cu Parlamentul, alături de membrii cabinetului său.

„Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum au fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent”, a mai spus premierul.

Echipa Guvernului Luca Niculescu: