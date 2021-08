Consiliul Concurenţei analizează preluarea Panimon S.A., Select-Com S.A. şi Mado SRL

Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Agricultorul SRL va prelua compania Panimon SA și, indirect, Select-Com S.A. și Mado SRL. Agricultorul SRL desfășoară activități pe piața producției și comercializării cerealelor, comercializării angro a cerealelor, comercializării angro a îngrășămintelor chimice, comercializării angro a pesticidelor, prestarea serviciilor de depozitare, condiționare și uscare a cerealelor, precum și servicii de transport rutier. Panimom SA este activă pe piața producției și comercializării angro a produselor de morărit, pe piața producției și comercializării angro a pâinii și produselor de panificație, pe piața producției și comercializării angro a produselor de patiserie și cofetărie. Panimom SA deține firmele Select Com SA și Mado SRL. Select Com SA are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, iar Mado SRL produce pâine, prăjituri, precum şi produse proaspete de patiserie. Toate companiile implicate în tranzacție sunt din județul Bacău. În conformitate cu prevederile Legii Concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurență va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

- PUBLICITATE -