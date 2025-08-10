Consiliul Concurenței dorește să afle opinia mediului de afaceri și a cetățenilor despre experiența de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat

Consiliul Concurenței invită persoanele fizice și mediul de afaceri să completeze un chestionar despre experiența de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat, accesibilă prin cele patru domenii existente: www.ajutordestat.ro, www.ajutordestat.eu, www.renascc.eu și www.stateaid.ro, pagină care reprezintă punct unic de informare în acest domeniu, la nivel național.

Chestionarul conține întrebări privind accesibilitatea și experiența de utilizare a site-ului, modul de prezentare și calitatea informațiilor furnizate, precum și interesul pe care mediul de afaceri, mediul juridic, universitar și terții îl manifestă cu privire la utilizarea unui modul de elearning dedicat domeniului ajutorului de stat. De asemenea, respondenții au posibilitatea să prezinte și eventualele dificultăți întâmpinate în utilizarea site-ului.

Completarea chestionarului, disponibil în format Google Forms, durează aproximativ cinci minute, nu necesită autentificarea/înregistrarea cu o adresă validă de e-mail, iar răspunsurile sunt confidențiale. Chestionarul este publicat și pe pagina web a Consiliului Concurenței, www.consiliulconcurentei.ro, și poate fi completat până la data de 29 august 2025. Răspunsurile vor fi analizate în cadrul proiectului de implementare a unei noi platforme de monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate de România, denumită Registrul ajutoarelor de stat – Regas 2, derulat de autoritatea de concurență. Proiectul RegAS 2 – „Îmbunătățirea mecanismului de control și monitorizare a ajutoarelor de stat în beneficiul autorităților publice, al cetățenilor și al mediului de afaceri“ este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027. Proiectul a fost demarat în martie 2025 și va fi implementat în 30 luni.