Consolidarea parteneriatului strategic româno-canadian în domeniul energiei nucleare: întâlnire de lucru la Ministerul Energiei privind proiectele de la Cernavodă

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Bușoi, alături de secretarul general al ministerului, Sorin-Dumitru Elisei, au avut o întrevedere de lucru cu o delegație de înalt nivel a companiei Candu Energy Inc., condusă de Sandy Taylor, President & CEO Candu Energy, și Gary Rose, President Candu International. La discuții a participat și doamna Raluca Tudor-Petcu, Trade Commissioner Nuclear în cadrul Ambasadei Canadei în România și Bulgaria.

În centrul atenției s-au aflat stadiului actual și pașii următori pentru proiectele nucleare de la Centrala de la Cernavodă și a fost reafirmat faptul că energia nucleară rămâne un pilon strategic pentru securitatea și viitorul energetic al României.

În cadrul întrevederii, un punct central l-a constituit proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, esențial pentru prelungirea duratei de viață a acestui obiectiv strategic și pentru menținerea capacităților naționale de producție la cele mai înalte standarde de siguranță și eficiență.

Reprezentanții Candu Energy au subliniat că retehnologizarea Unității 1 este un proiect de referință la nivel global, monitorizat la cel mai înalt nivel executiv al companiei, dând asigurări că lucrările se desfășoară conform planificării. Totodată, partea canadiană a anunțat:

Mobilizarea unui număr suplimentar de specialiști pe șantier;

Organizarea, la data de 6 noiembrie, a unei zile dedicate culturii de securitate nucleară (Safety Culture Day);

Necesiatea menținerii unui dialog strâns cu autoritatea de reglementare (CNCAN) pe aspectele de autorizare specifice etapelor viitoare.

Secretarul de stat Cristian-Silviu Bușoi a reiterat importanța încadrării riguroase în graficul asumat, astfel încât Nuclearelectrica să respecte toate termenele stabilite.

Cu privire la dezvoltarea Unităților 3 și 4, secretarul de stat Cristian-Silviu Bușoi a evidențiat că extinderea capacităților de la Cernavodă va asigura mai multă energie curată și predictibilă, contribuind direct la reducerea dependenței de importuri și la dezvoltarea economică a țării.

Notificările către Comisia Europeană: Părțile au analizat evoluția dialogului cu CE privind compatibilitatea măsurilor de sprijin public cu piața internă. În prezent, prioritatea la nivel european este finalizarea analizei aferente Unității 1, proces ce va fi urmat de cel pentru Unitățile 3 și 4.

Structura și finanțarea proiectului: Partea canadiană și-a reafirmat interesul ferm pentru Unitățile 3 și 4, exprimându-și disponibilitatea de a sprijini livrabilele, lanțul de aprovizionare și demararea lucrărilor în coordonare cu Nuclearelectrica.

Cadru financiar și cooperare internațională: Oficialii români au accentuat necesitatea gestionării riguroase a bugetului și a costurilor. Decizia finală de investiție va urma etapele reglementate, fiind explorate soluții de finanțare complementare, inclusiv prin agenții de credit pentru export, în strânsă coordonare cu instituțiile europene și partenerii din Canada și Statele Unite ale Americii.

În cadrul discuțiilor, secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin-Dumitru Elisei, a insistat asupra importanței unei comunicări prompte și transparente între toți partenerii implicați și minister, pentru a preveni orice potențial factor de risc ce ar putea afecta calendarul proiectelor.

Totodată, reprezentanții Candu Energy și-au exprimat regretul față de situația hidrologică dificilă actuală și oprirea temporară a celor două unități din cauza nivelului scăzut al Dunării, fiind menționată necesitatea de a integra mai bine variațiile hidrologice în planificarea și proiectarea dezvoltărilor viitoare.

Secretarul de stat Cristian-Silviu Bușoi a declarat: „Energia nucleară este o componentă esențială a securității naționale. Avem nevoie de proiecte duse la bun sfârșit, de colaborări solide cu parteneri de încredere și de acțiuni concrete care să transforme obiectivele asumate în rezultate palpabile. Parteneriatul cu experții și companiile canadiene reprezintă un atu valoros pentru proiectele de la Cernavodă și pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului energetic românesc.”