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SUA și România își unesc forțele împotriva amenințărilor din partea sistemelor aeriene fără pilot

Curierul Național
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Curierul Național

Ambasadorul SUA Darryl Nirenberg a participat la ceremonia de încheiere a unui workshop dedicat combaterii sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS), desfășurat la Palatul Parlamentului.
Co-organizat de Departamentul de Stat al SUA, workshopul a reunit înalți oficiali români din domeniul securității, apărării, energiei, transporturilor, situațiilor de urgență și parlamentari, pentru a pune bazele primului Plan Național de Acțiune cuprinzător al României pentru combaterea sistemelor aeriene fără pilot.
Rămânem dedicați protejării infrastructurii critice, creșterii rezilienței regionale și consolidării interoperabilității în cadrul Alianței NATO! – anunță Ambasada SUA în România pe pagina sa de Facebook.

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